https://ria.ru/20230125/yaponiya-1847230935.html

Снегопад в Японии привел к гибели человека

Снегопад в Японии привел к гибели человека - РИА Новости, 25.01.2023

Снегопад в Японии привел к гибели человека

Сильные снегопады, обрушившиеся на Японию с приходом холодного фронта, привели к гибели по крайней мере одного человека, заявил в ходе пресс-конференции... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T06:40

2023-01-25T06:40

2023-01-25T06:40

в мире

япония

хоккайдо

токио

хирокадзу мацуно

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ТОКИО, 25 янв – РИА Новости. Сильные снегопады, обрушившиеся на Японию с приходом холодного фронта, привели к гибели по крайней мере одного человека, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно. С началом недели в Японию пришел холодный фронт, вызвавший похолодание и снегопады на обширной территории страны. В частности, температура воздуха в поселке Рикубецу на Хоккайдо утром среды опустилась до отметки в минус 26,9 градуса. В Токио и Осаке в утренние часы температура воздуха составляла минус 3 и минус 2 градуса соответственно. За сутки в ряде регионов выпало до 88 сантиметров снега. Осадки уже привели к сбоям в движении поездов, задержкам вылетов самолетов, отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20230125/gonkong-1847226463.html

япония

хоккайдо

токио

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в мире, япония, хоккайдо, токио, хирокадзу мацуно