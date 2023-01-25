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Снегопад в Японии привел к гибели человека - РИА Новости, 25.01.2023
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Снегопад в Японии привел к гибели человека
Снегопад в Японии привел к гибели человека - РИА Новости, 25.01.2023
Снегопад в Японии привел к гибели человека
Сильные снегопады, обрушившиеся на Японию с приходом холодного фронта, привели к гибели по крайней мере одного человека, заявил в ходе пресс-конференции... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T06:40
2023-01-25T06:40
в мире
япония
хоккайдо
токио
хирокадзу мацуно
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ТОКИО, 25 янв – РИА Новости. Сильные снегопады, обрушившиеся на Японию с приходом холодного фронта, привели к гибели по крайней мере одного человека, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно. С началом недели в Японию пришел холодный фронт, вызвавший похолодание и снегопады на обширной территории страны. В частности, температура воздуха в поселке Рикубецу на Хоккайдо утром среды опустилась до отметки в минус 26,9 градуса. В Токио и Осаке в утренние часы температура воздуха составляла минус 3 и минус 2 градуса соответственно. За сутки в ряде регионов выпало до 88 сантиметров снега. Осадки уже привели к сбоям в движении поездов, задержкам вылетов самолетов, отключениям электроэнергии.
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в мире, япония, хоккайдо, токио, хирокадзу мацуно
В мире, Япония, Хоккайдо, Токио, Хирокадзу Мацуно
06:40 25.01.2023
 
Снегопад в Японии привел к гибели человека

Снегопады, обрушившиеся на Японию, привели к гибели по крайней мере одного человека

© Flickr / Rafiq MirzaЗима в Японии
Зима в Японии - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Flickr / Rafiq Mirza
Зима в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 янв – РИА Новости. Сильные снегопады, обрушившиеся на Японию с приходом холодного фронта, привели к гибели по крайней мере одного человека, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.
"Согласно поступившим данным, в результате снегопадов погиб как минимум один человек. Также устанавливается, была ли вызвана гибель еще двух человек снегопадами. Поступают данные о пострадавших", - отметил он.
С началом недели в Японию пришел холодный фронт, вызвавший похолодание и снегопады на обширной территории страны. В частности, температура воздуха в поселке Рикубецу на Хоккайдо утром среды опустилась до отметки в минус 26,9 градуса. В Токио и Осаке в утренние часы температура воздуха составляла минус 3 и минус 2 градуса соответственно. За сутки в ряде регионов выпало до 88 сантиметров снега.
Осадки уже привели к сбоям в движении поездов, задержкам вылетов самолетов, отключениям электроэнергии.
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В миреЯпонияХоккайдоТокиоХирокадзу Мацуно
 
 
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