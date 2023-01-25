https://ria.ru/20230125/vzyatki-1847287268.html

Мэра и депутата города в Одесской области уличили во взяточничестве

Мэра и депутата города в Одесской области уличили во взяточничестве - РИА Новости, 25.01.2023

Мэра и депутата города в Одесской области уличили во взяточничестве

Мэр и депутат одного из городов Одесской области уличены в получении взятки за передачу в аренду участка земли, сообщила специальная антикоррупционная... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:07

2023-01-25T12:07

2023-01-25T12:07

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украина

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национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мэр и депутат одного из городов Одесской области уличены в получении взятки за передачу в аренду участка земли, сообщила специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины. "Детективы НАБУ уличили в просьбе и получении неправомерной выгоды председателя и депутата одного из городских советов Одесской области. Депутат по предварительному сговору с городским головой получил часть неправомерной выгоды в сумме 50 тысяч долларов от гражданина за обеспечение передачи ему в аренду земельного участка коммунальной собственности площадью около 2,5 гектаров", - говорится в Telegram-канале САП. По информации прокуратуры, общая сумма взятки, которую просили чиновники, составляла 100 тысяч долларов. Их задержали после получения части оговоренных средств. Их имена и город не уточняются. Ранее в среду местное издание "Думская" сообщило, что мэр города Рени в Одесской области Игорь Плехов задержан на Украине по подозрению в махинациях с землей и взятке в 50 тысяч долларов. Ранее служба безопасности Украины сообщала, что правоохранители задержали замглавы Одесской областной военной администрации Олега Муратова по подозрению в получении крупной взятки. По версии следствия, он за 25 тысяч долларов обещал решить вопрос по закрытию уголовного дела, где фигурировал чиновник. Также национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что шесть человек, в том числе три заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваются в создании преступной организации. По данным НАБУ, один из фигурантов, первый заместитель мэра Одессы, создавал "искусственные условия для получения неправомерной выгоды" от деятельности подрядчиков при ремонте дорог.

https://ria.ru/20230125/perestanovki-1847248387.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, одесская область, украина, одесса, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)