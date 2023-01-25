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В Испании задержали подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой
В Испании задержали подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой - РИА Новости, 25.01.2023
В Испании задержали подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой
В Испании задержали 74-летнего отправителя писем со взрывчаткой, в том числе в посольство Украины в Мадриде, передал телеканал La Sexta. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:41
2023-01-25T12:41
2023-01-25T16:14
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МАДРИД, 25 янв — РИА Новости. В Испании задержали 74-летнего отправителя писем со взрывчаткой, в том числе в посольство Украины в Мадриде, передал телеканал La Sexta. Подозреваемый — пенсионер из города Миранда-де-Эбро, провинции Бургос. Как сообщила газета ABC с ссылкой на источники, задержанный никак не связан с российскими экстремистскими группами.По ее информации, 74-летний мужчина из провинции Бургос до выхода на пенсию работал государственным служащим. Сообщается, что его считают одиноким пенсионером с пророссийскими взглядами.Испанца арестовали на улице, в городе Миранда-де-Эбро, после чего представители правоохранительных органов вошли и обыскали дом, где он живет один.Ожидается, что подозреваемый предстанет перед судом в эту пятницу. Дело будут рассматривать как предполагаемое преступление терроризма, а мужчину — как автора всех этих рассылок.На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала статью, согласно которой власти США и Европы подозревают российскую военную разведку в организации рассылок взрывных устройств в Испании в 2022 году. Однако конкретных доказательств этого не приводилось. Москва ранее неоднократно опровергала подобные обвинения.Представители испанских правоохранительных органов также отмечали, что у них нет доказательств причастности России к произошедшему.Всего в ноябре и декабре 2022 года в Испании выявили шесть писем с взрывными устройствами внутри. Корреспонденцию направляли, в частности, премьеру страны Педро Санчесу, в посольства США и Украины в Мадриде, а также в Министерство обороны. В результате никто не погиб, один сотрудник украинского посольства получил ранения.
https://ria.ru/20221212/posylka-1838036223.html
https://ria.ru/20230123/pisma-1846949684.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, украина, мадрид
В мире, Испания, Украина, Мадрид
12:41 25.01.2023 (обновлено: 16:14 25.01.2023)
В Испании задержали подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой
В Испании задержали предполагаемого отправителя писем со взрывчаткой в посольство Украины
МАДРИД, 25 янв — РИА Новости.
В Испании задержали 74-летнего отправителя писем со взрывчаткой, в том числе в посольство Украины в Мадриде, передал телеканал La Sexta
.
Подозреваемый — пенсионер из города Миранда-де-Эбро, провинции Бургос
.
Как сообщила газета ABC
с ссылкой на источники, задержанный никак не связан с российскими экстремистскими группами.
По ее информации, 74-летний мужчина из провинции Бургос до выхода на пенсию работал государственным служащим. Сообщается, что его считают одиноким пенсионером с пророссийскими взглядами.
Испанца арестовали на улице, в городе Миранда-де-Эбро, после чего представители правоохранительных органов вошли и обыскали дом, где он живет один.
Ожидается, что подозреваемый предстанет перед судом в эту пятницу. Дело будут рассматривать как предполагаемое преступление терроризма, а мужчину — как автора всех этих рассылок.
На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала статью, согласно которой власти США и Европы подозревают российскую военную разведку в организации рассылок взрывных устройств в Испании в 2022 году. Однако конкретных доказательств этого не приводилось. Москва ранее неоднократно опровергала подобные обвинения.
Представители испанских правоохранительных органов также отмечали, что у них нет доказательств причастности России
к произошедшему.
Всего в ноябре и декабре 2022 года в Испании выявили шесть писем с взрывными устройствами внутри. Корреспонденцию направляли, в частности, премьеру страны Педро Санчесу
, в посольства США
и Украины в Мадриде, а также в Министерство обороны. В результате никто не погиб, один сотрудник украинского посольства получил ранения.