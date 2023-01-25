https://ria.ru/20230125/vzryvchatka-1847297555.html

В Испании задержали подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой

В Испании задержали подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой - РИА Новости, 25.01.2023

В Испании задержали подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой

В Испании задержали 74-летнего отправителя писем со взрывчаткой, в том числе в посольство Украины в Мадриде, передал телеканал La Sexta. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:41

2023-01-25T12:41

2023-01-25T16:14

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МАДРИД, 25 янв — РИА Новости. В Испании задержали 74-летнего отправителя писем со взрывчаткой, в том числе в посольство Украины в Мадриде, передал телеканал La Sexta. Подозреваемый — пенсионер из города Миранда-де-Эбро, провинции Бургос. Как сообщила газета ABC с ссылкой на источники, задержанный никак не связан с российскими экстремистскими группами.По ее информации, 74-летний мужчина из провинции Бургос до выхода на пенсию работал государственным служащим. Сообщается, что его считают одиноким пенсионером с пророссийскими взглядами.Испанца арестовали на улице, в городе Миранда-де-Эбро, после чего представители правоохранительных органов вошли и обыскали дом, где он живет один.Ожидается, что подозреваемый предстанет перед судом в эту пятницу. Дело будут рассматривать как предполагаемое преступление терроризма, а мужчину — как автора всех этих рассылок.На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала статью, согласно которой власти США и Европы подозревают российскую военную разведку в организации рассылок взрывных устройств в Испании в 2022 году. Однако конкретных доказательств этого не приводилось. Москва ранее неоднократно опровергала подобные обвинения.Представители испанских правоохранительных органов также отмечали, что у них нет доказательств причастности России к произошедшему.Всего в ноябре и декабре 2022 года в Испании выявили шесть писем с взрывными устройствами внутри. Корреспонденцию направляли, в частности, премьеру страны Педро Санчесу, в посольства США и Украины в Мадриде, а также в Министерство обороны. В результате никто не погиб, один сотрудник украинского посольства получил ранения.

https://ria.ru/20221212/posylka-1838036223.html

https://ria.ru/20230123/pisma-1846949684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, испания, украина, мадрид