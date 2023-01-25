https://ria.ru/20230125/vysotskiy-1847301839.html

В театре "Сфера" посвятили спектакль Высоцкому

В театре "Сфера" посвятили спектакль Высоцкому - РИА Новости, 25.01.2023

В театре "Сфера" посвятили спектакль Высоцкому

В "Сфере" (структурное подразделение театра "Эрмитаж") пройдет спектакль по стихам русских поэтов "Нездешний вечер". Постановку посвятили 85-летию со дня... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T18:36

2023-01-25T18:36

2023-01-25T18:36

культура

новости культуры

владимир высоцкий (автор песен)

александр коршунов

марина цветаева

театр

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. В "Сфере" (структурное подразделение театра "Эрмитаж") пройдет спектакль по стихам русских поэтов "Нездешний вечер". Постановку посвятили 85-летию со дня рождения поэта, барда и актера Владимира Высоцкого, сообщает пресс-служба учреждения. "Нездешний вечер" — вторая редакция одного из первых спектаклей Еланской, поставленного в 1981 году. В его основе – проза Марины Цветаевой, ее рассказ о поэтическом вечере 1916 года в Петербурге, воспоминания о котором согревали ее всю жизнь. В первых спектаклях участвовали Евгений Киндинов, Александр Лазарев, Лилия Томачева, Михаил Казаков, Геннадий Бортников, Виталий Соломин и другие известные артисты. В 2013 году Коршунов вернул постановку в репертуар "Сферы", сегодня в нем задействованы ведущие артисты. Киндинов играет в этом спектакле со дня его премьеры.

https://ria.ru/20230125/vysotskiy-1847290108.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, владимир высоцкий (автор песен), александр коршунов, марина цветаева, театр