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В театре "Сфера" посвятили спектакль Высоцкому - РИА Новости, 25.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230125/vysotskiy-1847301839.html
В театре "Сфера" посвятили спектакль Высоцкому
В театре "Сфера" посвятили спектакль Высоцкому - РИА Новости, 25.01.2023
В театре "Сфера" посвятили спектакль Высоцкому
В "Сфере" (структурное подразделение театра "Эрмитаж") пройдет спектакль по стихам русских поэтов "Нездешний вечер". Постановку посвятили 85-летию со дня... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T18:36
2023-01-25T18:36
культура
новости культуры
владимир высоцкий (автор песен)
александр коршунов
марина цветаева
театр
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. В "Сфере" (структурное подразделение театра "Эрмитаж") пройдет спектакль по стихам русских поэтов "Нездешний вечер". Постановку посвятили 85-летию со дня рождения поэта, барда и актера Владимира Высоцкого, сообщает пресс-служба учреждения. "Нездешний вечер" — вторая редакция одного из первых спектаклей Еланской, поставленного в 1981 году. В его основе – проза Марины Цветаевой, ее рассказ о поэтическом вечере 1916 года в Петербурге, воспоминания о котором согревали ее всю жизнь. В первых спектаклях участвовали Евгений Киндинов, Александр Лазарев, Лилия Томачева, Михаил Казаков, Геннадий Бортников, Виталий Соломин и другие известные артисты. В 2013 году Коршунов вернул постановку в репертуар "Сферы", сегодня в нем задействованы ведущие артисты. Киндинов играет в этом спектакле со дня его премьеры.
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новости культуры, владимир высоцкий (автор песен), александр коршунов, марина цветаева, театр
Культура, Новости культуры, Владимир Высоцкий (автор песен), Александр Коршунов, Марина Цветаева, Театр
18:36 25.01.2023
 
В театре "Сфера" посвятили спектакль Высоцкому

Поэтический спектакль к 85-летию со дня рождения Высоцкого покажут в театре "Сфера"

© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в медиабанкВладимир Высоцкий
Владимир Высоцкий - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Галина Кмит
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. В "Сфере" (структурное подразделение театра "Эрмитаж") пройдет спектакль по стихам русских поэтов "Нездешний вечер". Постановку посвятили 85-летию со дня рождения поэта, барда и актера Владимира Высоцкого, сообщает пресс-служба учреждения.

"У "Сферы" с Владимиром Высоцким особая связь. Основатель театра Екатерина Еланская не раз обращалась к его творчеству и использовала его песни в своих спектаклях. Так было во всех ее постановках по прозе Шукшина",— сказал главный режиссер театра Александр Коршунов.

"Нездешний вечер" — вторая редакция одного из первых спектаклей Еланской, поставленного в 1981 году. В его основе – проза Марины Цветаевой, ее рассказ о поэтическом вечере 1916 года в Петербурге, воспоминания о котором согревали ее всю жизнь.
В первых спектаклях участвовали Евгений Киндинов, Александр Лазарев, Лилия Томачева, Михаил Казаков, Геннадий Бортников, Виталий Соломин и другие известные артисты.
В 2013 году Коршунов вернул постановку в репертуар "Сферы", сегодня в нем задействованы ведущие артисты. Киндинов играет в этом спектакле со дня его премьеры.
Владимир Высоцкий во время закрытия театрального сезона 1968 года в Театре драмы и комедии на Таганке. Москва, 1968 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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