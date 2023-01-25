Рейтинг@Mail.ru
В "Доме Высоцкого" пройдет концерт к 85-летию со дня рождения певца - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230125/vysotskiy-1847290108.html
В "Доме Высоцкого" пройдет концерт к 85-летию со дня рождения певца
В "Доме Высоцкого" пройдет концерт к 85-летию со дня рождения певца - РИА Новости, 25.01.2023
В "Доме Высоцкого" пройдет концерт к 85-летию со дня рождения певца
В "Доме Высоцкого на Таганке" в Москве в день 85-летия со дня рождения культового автора песен пройдет концерт, рассказал РИА Новости сын актера и директор... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:37
2023-01-25T12:37
культура
новости культуры
никита высоцкий
уильям шекспир
москва
владимир высоцкий (автор песен)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156383/87/1563838792_0:318:2514:1732_1920x0_80_0_0_049a5233a12259779533bfffc360223a.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В "Доме Высоцкого на Таганке" в Москве в день 85-летия со дня рождения культового автора песен пройдет концерт, рассказал РИА Новости сын актера и директор культурного центра-музея Никита Высоцкий. Двадцать пятого января исполняется 85 лет со дня рождения советского поэта, актера театра и кино, барда, автора прозаических текстов и сценариев Владимира Высоцкого. Он сыграл роли в таких фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Опасные гастроли", "Служили два товарища" и многих других. Театральная жизнь Высоцкого связана со школой-студией МХАТ и Театром на Таганке, на сцене которого он сыграл Гамлета, участника Пугачевского восстания атамана Хлопушу, купца Ермолая Лопатина из пьесы "Вишневый сад" и дворянина Аркадия Свидригайлова — одного из центральных персонажей романа Фёдора Достоевского "Преступление и наказание". Как поэт Высоцкий реализовался в жанре авторской, бардовской песни. Первые произведения он исполнял в кругу друзей, впоследствии композиции прозвучали в фильмах, в которых он снимался.
https://ria.ru/20230125/vysotskiy-1846945484.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156383/87/1563838792_0:82:2514:1968_1920x0_80_0_0_b767d93d3a489c6c293cacc3a545ccf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, никита высоцкий, уильям шекспир, москва, владимир высоцкий (автор песен)
Культура, Новости культуры, Никита Высоцкий, Уильям Шекспир, Москва, Владимир Высоцкий (автор песен)
12:37 25.01.2023
 
В "Доме Высоцкого" пройдет концерт к 85-летию со дня рождения певца

Концерт пройдет в "Доме Высоцкого на Таганке" в Москве к 85-летию со дня рождения певца

© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в медиабанкВладимир Высоцкий во время закрытия театрального сезона 1968 года в Театре драмы и комедии на Таганке. Москва, 1968
Владимир Высоцкий во время закрытия театрального сезона 1968 года в Театре драмы и комедии на Таганке. Москва, 1968 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В "Доме Высоцкого на Таганке" в Москве в день 85-летия со дня рождения культового автора песен пройдет концерт, рассказал РИА Новости сын актера и директор культурного центра-музея Никита Высоцкий.

"У нас всю неделю идут и концерты, и спектакли, посвященные отцу. Пишем программу "Твоя колея" вместе с Первым каналом, которая выйдет 28 числа в эфир, 25-го будет концерт такой фольклорной группы, которая поет и исполняет Высоцкого, играя на народных инструментах", — отметил он.

Двадцать пятого января исполняется 85 лет со дня рождения советского поэта, актера театра и кино, барда, автора прозаических текстов и сценариев Владимира Высоцкого. Он сыграл роли в таких фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Опасные гастроли", "Служили два товарища" и многих других.
Театральная жизнь Высоцкого связана со школой-студией МХАТ и Театром на Таганке, на сцене которого он сыграл Гамлета, участника Пугачевского восстания атамана Хлопушу, купца Ермолая Лопатина из пьесы "Вишневый сад" и дворянина Аркадия Свидригайлова — одного из центральных персонажей романа Фёдора Достоевского "Преступление и наказание".
Как поэт Высоцкий реализовался в жанре авторской, бардовской песни. Первые произведения он исполнял в кругу друзей, впоследствии композиции прозвучали в фильмах, в которых он снимался.
Владимир Высоцкий в роли радиста в фильме Вертикаль режиссера Станислава Говорухина - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 08:00Культура
Волчий свист и песни в Стране чудес: малоизвестные факты о Высоцком
 
КультураНовости культурыНикита ВысоцкийУильям ШекспирМоскваВладимир Высоцкий (автор песен)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала