https://ria.ru/20230125/vysotskiy-1847290108.html

В "Доме Высоцкого" пройдет концерт к 85-летию со дня рождения певца

В "Доме Высоцкого" пройдет концерт к 85-летию со дня рождения певца - РИА Новости, 25.01.2023

В "Доме Высоцкого" пройдет концерт к 85-летию со дня рождения певца

В "Доме Высоцкого на Таганке" в Москве в день 85-летия со дня рождения культового автора песен пройдет концерт, рассказал РИА Новости сын актера и директор... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:37

2023-01-25T12:37

2023-01-25T12:37

культура

новости культуры

никита высоцкий

уильям шекспир

москва

владимир высоцкий (автор песен)

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В "Доме Высоцкого на Таганке" в Москве в день 85-летия со дня рождения культового автора песен пройдет концерт, рассказал РИА Новости сын актера и директор культурного центра-музея Никита Высоцкий. Двадцать пятого января исполняется 85 лет со дня рождения советского поэта, актера театра и кино, барда, автора прозаических текстов и сценариев Владимира Высоцкого. Он сыграл роли в таких фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Опасные гастроли", "Служили два товарища" и многих других. Театральная жизнь Высоцкого связана со школой-студией МХАТ и Театром на Таганке, на сцене которого он сыграл Гамлета, участника Пугачевского восстания атамана Хлопушу, купца Ермолая Лопатина из пьесы "Вишневый сад" и дворянина Аркадия Свидригайлова — одного из центральных персонажей романа Фёдора Достоевского "Преступление и наказание". Как поэт Высоцкий реализовался в жанре авторской, бардовской песни. Первые произведения он исполнял в кругу друзей, впоследствии композиции прозвучали в фильмах, в которых он снимался.

https://ria.ru/20230125/vysotskiy-1846945484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, никита высоцкий, уильям шекспир, москва, владимир высоцкий (автор песен)