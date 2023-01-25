https://ria.ru/20230125/vysotskiy-1847290108.html
В "Доме Высоцкого" пройдет концерт к 85-летию со дня рождения певца
В "Доме Высоцкого" пройдет концерт к 85-летию со дня рождения певца - РИА Новости, 25.01.2023
В "Доме Высоцкого" пройдет концерт к 85-летию со дня рождения певца
В "Доме Высоцкого на Таганке" в Москве в день 85-летия со дня рождения культового автора песен пройдет концерт, рассказал РИА Новости сын актера и директор... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:37
2023-01-25T12:37
2023-01-25T12:37
культура
новости культуры
никита высоцкий
уильям шекспир
москва
владимир высоцкий (автор песен)
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В "Доме Высоцкого на Таганке" в Москве в день 85-летия со дня рождения культового автора песен пройдет концерт, рассказал РИА Новости сын актера и директор культурного центра-музея Никита Высоцкий. Двадцать пятого января исполняется 85 лет со дня рождения советского поэта, актера театра и кино, барда, автора прозаических текстов и сценариев Владимира Высоцкого. Он сыграл роли в таких фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Опасные гастроли", "Служили два товарища" и многих других. Театральная жизнь Высоцкого связана со школой-студией МХАТ и Театром на Таганке, на сцене которого он сыграл Гамлета, участника Пугачевского восстания атамана Хлопушу, купца Ермолая Лопатина из пьесы "Вишневый сад" и дворянина Аркадия Свидригайлова — одного из центральных персонажей романа Фёдора Достоевского "Преступление и наказание". Как поэт Высоцкий реализовался в жанре авторской, бардовской песни. Первые произведения он исполнял в кругу друзей, впоследствии композиции прозвучали в фильмах, в которых он снимался.
https://ria.ru/20230125/vysotskiy-1846945484.html
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РИА Новости
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новости культуры, никита высоцкий, уильям шекспир, москва, владимир высоцкий (автор песен)
Культура, Новости культуры, Никита Высоцкий, Уильям Шекспир, Москва, Владимир Высоцкий (автор песен)
В "Доме Высоцкого" пройдет концерт к 85-летию со дня рождения певца
Концерт пройдет в "Доме Высоцкого на Таганке" в Москве к 85-летию со дня рождения певца
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В "Доме Высоцкого на Таганке" в Москве в день 85-летия со дня рождения культового автора песен пройдет концерт, рассказал РИА Новости сын актера и директор культурного центра-музея Никита Высоцкий.
"У нас всю неделю идут и концерты, и спектакли, посвященные отцу. Пишем программу "Твоя колея" вместе с Первым каналом, которая выйдет 28 числа в эфир, 25-го будет концерт такой фольклорной группы, которая поет и исполняет Высоцкого, играя на народных инструментах", — отметил он.
Двадцать пятого января исполняется 85 лет со дня рождения советского поэта, актера театра и кино, барда, автора прозаических текстов и сценариев Владимира Высоцкого. Он сыграл роли в таких фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Опасные гастроли", "Служили два товарища" и многих других.
Театральная жизнь Высоцкого связана со школой-студией МХАТ и Театром на Таганке, на сцене которого он сыграл Гамлета, участника Пугачевского восстания атамана Хлопушу, купца Ермолая Лопатина из пьесы "Вишневый сад" и дворянина Аркадия Свидригайлова — одного из центральных персонажей романа Фёдора Достоевского "Преступление и наказание".
Как поэт Высоцкий реализовался в жанре авторской, бардовской песни. Первые произведения он исполнял в кругу друзей, впоследствии композиции прозвучали в фильмах, в которых он снимался.