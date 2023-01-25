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Украина не победит в войне на выносливость, считает экс-глава МИД Израиля - РИА Новости, 25.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/vynoslivost-1847307508.html
Украина не победит в войне на выносливость, считает экс-глава МИД Израиля
Украина не победит в войне на выносливость, считает экс-глава МИД Израиля - РИА Новости, 25.01.2023
Украина не победит в войне на выносливость, считает экс-глава МИД Израиля
В войне на выносливость Украина вряд ли добьется успеха, поэтому Киеву стоит начать переговоры, пока у него еще есть что предложить, считает экс-глава МИД... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:24
2023-01-25T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
мид израиля‎
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В войне на выносливость Украина вряд ли добьется успеха, поэтому Киеву стоит начать переговоры, пока у него еще есть что предложить, считает экс-глава МИД Израиля Шломо Бен-Ами. "Военная выносливость Украины, скорее всего, иссякнет первой. Если украинские лидеры будут отказываться от переговоров до того, как пересекут этот порог, все для них закончится гораздо хуже, чем если бы они попытались вести переговоры, пока у них еще есть козыри", - пишет Бен-Ами в статье, опубликованной в среду в журнале Strategist Австралийского института стратегической политики. При этом, по его словам, вряд ли возможно достичь такого соглашения, которое бы препятствовало "дальнейшим всплескам насилия", и они гораздо более вероятны, если стороны истощили свои силы, чем при полной победе; нельзя утверждать, что некоторые способы завершения войны, к которым автор также относит взаимное сдерживание, не годятся. "Как могут засвидетельствовать США, эпоха блестящих побед завершена. Мир через изнеможение лучше, чем его отсутствие вообще", - заключил Бен-Ами.
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в мире, украина, сша, киев, мид израиля‎
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, МИД Израиля‎
13:24 25.01.2023
 
Украина не победит в войне на выносливость, считает экс-глава МИД Израиля

Экс-глава МИД Израиля Бен-Ами: Киев не победит в войне на выносливость, нужны переговоры

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги Украины
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В войне на выносливость Украина вряд ли добьется успеха, поэтому Киеву стоит начать переговоры, пока у него еще есть что предложить, считает экс-глава МИД Израиля Шломо Бен-Ами.
"Военная выносливость Украины, скорее всего, иссякнет первой. Если украинские лидеры будут отказываться от переговоров до того, как пересекут этот порог, все для них закончится гораздо хуже, чем если бы они попытались вести переговоры, пока у них еще есть козыри", - пишет Бен-Ами в статье, опубликованной в среду в журнале Strategist Австралийского института стратегической политики.
При этом, по его словам, вряд ли возможно достичь такого соглашения, которое бы препятствовало "дальнейшим всплескам насилия", и они гораздо более вероятны, если стороны истощили свои силы, чем при полной победе; нельзя утверждать, что некоторые способы завершения войны, к которым автор также относит взаимное сдерживание, не годятся.
"Как могут засвидетельствовать США, эпоха блестящих побед завершена. Мир через изнеможение лучше, чем его отсутствие вообще", - заключил Бен-Ами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевМИД Израиля‎
 
 
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