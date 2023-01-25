https://ria.ru/20230125/voyna-1847221565.html

В США рассказали, как американцев готовили к войне с Россией

В США рассказали, как американцев готовили к войне с Россией - РИА Новости, 25.01.2023

В США рассказали, как американцев готовили к войне с Россией

написал обозреватель American Conservative Келли Бокар Влахос. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T01:48

2023-01-25T01:48

2023-01-25T02:59

в мире

владимир путин

дональд трамп

россия

сша

украина

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Американский истеблишмент разжигал антироссийские настроения в США через истерию с "вмешательством" в выборы 2016 года, написал обозреватель American Conservative Келли Бокар Влахос.По его мнению, разжигание агрессивной позиции в отношении России было направлено на реализацию внутриполитических целей."Демонизация России (еще до начала спецоперации на Украине) позволила создать новую манихейскую динамику, раздутую угрозу, которая будет использована для рационализации усиления мер безопасностивнутри страны, и нового толчка к сдерживанию Москвы на международном уровне", — добавила Арта Моэни, руководитель исследований в Институте мира и дипломатии.В конце статьи Влахос пришел к выводу, что антироссийский нарратив, раздутый через социальные сети, может закончиться "непосредственной войной с ядерной державой".Вашингтон неоднократно заявлял о причастности Москвы к вмешательству в выборы и кибератакам. Как отмечал Владимир Путин, США ни разу "не потрудились представить какие-либо свидетельства или доказательства".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230124/ukraina-1846982943.html

https://ria.ru/20230120/antonov-1846141331.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, владимир путин, дональд трамп, россия, сша, украина