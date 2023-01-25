01:48 25.01.2023 (обновлено: 02:59 25.01.2023)
В США рассказали, как американцев готовили к войне с Россией
AC: раздутый в США антироссийский нарратив может привести к конфликту с ядерной державой
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Американский истеблишмент разжигал антироссийские настроения в США через истерию с "вмешательством" в выборы 2016 года, написал обозреватель American Conservative Келли Бокар Влахос.
"Можно утверждать, что история о российском “пагубном влиянии” помогла заручиться согласием американской общественности на начало новой холодной войны с Россией, закрепив в сознании людейидею о том, что русские не только помогли избрать Дональда Трампа, но и активно пытались “разрушить демократию в США” и продолжают это делать", — заявил журналист.
По его мнению, разжигание агрессивной позиции в отношении России было направлено на реализацию внутриполитических целей.
"Демонизация России (еще до начала спецоперации на Украине) позволила создать новую манихейскую динамику, раздутую угрозу, которая будет использована для рационализации усиления мер безопасностивнутри страны, и нового толчка к сдерживанию Москвы на международном уровне", — добавила Арта Моэни, руководитель исследований в Институте мира и дипломатии.
В конце статьи Влахос пришел к выводу, что антироссийский нарратив, раздутый через социальные сети, может закончиться "непосредственной войной с ядерной державой".
Вашингтон неоднократно заявлял о причастности Москвы к вмешательству в выборы и кибератакам. Как отмечал Владимир Путин, США ни разу "не потрудились представить какие-либо свидетельства или доказательства".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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