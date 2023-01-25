Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор Украины уволил руководителей пяти областных прокуратур - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230125/uvolnenie-1847289992.html
Генпрокурор Украины уволил руководителей пяти областных прокуратур
Генпрокурор Украины уволил руководителей пяти областных прокуратур - РИА Новости, 25.01.2023
Генпрокурор Украины уволил руководителей пяти областных прокуратур
Генпрокурор Украины Андрей Костин уволил руководителей пяти областных прокуратур, сообщили в офисе генпрокурора. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:16
2023-01-25T12:16
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155072/98/1550729807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_579f35a78e9d6eff690dabec516c045c.jpg
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Генпрокурор Украины Андрей Костин уволил руководителей пяти областных прокуратур, сообщили в офисе генпрокурора. Накануне в офисе сообщили об увольнении с должности заместителя генпрокурора Алексея Симоненко. Это произошло после скандала с его отпуском в Испании. "Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении с административных должностей по собственному желанию руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур", - говорится в сообщении офиса генпрокурора. Серия отставок прокатилась по украинским органам власти. Увольнения затронули как офис Владимира Зеленского, так и заместителей глав ряда министерств, а также губернаторов. Отставки произошли на фоне громких скандалов из-за закупки товаров для военных по завышенным ценам и взяток. В частности, с должности замглавы офиса Зеленского был уволен Кирилл Тимошенко. Также от должностей были освобождены главы пяти областей.
https://ria.ru/20230125/perestanovki-1847248387.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155072/98/1550729807_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_f9dca5cebab21f5e2757657abfd5f038.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
В мире, Украина
12:16 25.01.2023
 
Генпрокурор Украины уволил руководителей пяти областных прокуратур

Генпрокурор Украины Андрей Костин уволил руководителей пяти областных прокуратур

© РИА Новости / СтрингерЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Генпрокурор Украины Андрей Костин уволил руководителей пяти областных прокуратур, сообщили в офисе генпрокурора.
Накануне в офисе сообщили об увольнении с должности заместителя генпрокурора Алексея Симоненко. Это произошло после скандала с его отпуском в Испании.
"Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении с административных должностей по собственному желанию руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур", - говорится в сообщении офиса генпрокурора.
Серия отставок прокатилась по украинским органам власти. Увольнения затронули как офис Владимира Зеленского, так и заместителей глав ряда министерств, а также губернаторов. Отставки произошли на фоне громких скандалов из-за закупки товаров для военных по завышенным ценам и взяток. В частности, с должности замглавы офиса Зеленского был уволен Кирилл Тимошенко. Также от должностей были освобождены главы пяти областей.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 09:36
Захарова объяснила кадровые перестановки в Киеве
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала