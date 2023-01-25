https://ria.ru/20230125/uvolnenie-1847289992.html

Генпрокурор Украины уволил руководителей пяти областных прокуратур

Генпрокурор Украины уволил руководителей пяти областных прокуратур - РИА Новости, 25.01.2023

Генпрокурор Украины уволил руководителей пяти областных прокуратур

Генпрокурор Украины Андрей Костин уволил руководителей пяти областных прокуратур, сообщили в офисе генпрокурора. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:16

2023-01-25T12:16

2023-01-25T12:16

в мире

украина

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Генпрокурор Украины Андрей Костин уволил руководителей пяти областных прокуратур, сообщили в офисе генпрокурора. Накануне в офисе сообщили об увольнении с должности заместителя генпрокурора Алексея Симоненко. Это произошло после скандала с его отпуском в Испании. "Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении с административных должностей по собственному желанию руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур", - говорится в сообщении офиса генпрокурора. Серия отставок прокатилась по украинским органам власти. Увольнения затронули как офис Владимира Зеленского, так и заместителей глав ряда министерств, а также губернаторов. Отставки произошли на фоне громких скандалов из-за закупки товаров для военных по завышенным ценам и взяток. В частности, с должности замглавы офиса Зеленского был уволен Кирилл Тимошенко. Также от должностей были освобождены главы пяти областей.

https://ria.ru/20230125/perestanovki-1847248387.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина