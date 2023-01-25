https://ria.ru/20230125/ukraina-1847317610.html

В пакет помощи Украине включат боеприпасы и техобслуживание

В пакет помощи Украине включат боеприпасы и техобслуживание - РИА Новости, 25.01.2023

В пакет помощи Украине включат боеприпасы и техобслуживание

Германия нацелена сформировать для украинской стороны два танковых батальона, в качестве первого шага она передаст Украине 14 танков Leopard 2 из запасов... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:52

2023-01-25T13:52

2023-01-25T14:54

специальная военная операция на украине

украина

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f17486992c0b9e1632712ef89a49c1a.jpg

БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Германия нацелена сформировать для украинской стороны два танковых батальона, в качестве первого шага она передаст Украине 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.Также танки передадут Киеву "другие европейские партнеры". "Подготовка украинских боевых составов должна начаться в Германии в скором времени. В дополнение к обучению пакет (помощи) будет также включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем", - добавили в кабмине.

https://ria.ru/20230125/starlink-1847338277.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, германия, в мире