https://ria.ru/20230125/ukraina-1847317610.html
В пакет помощи Украине включат боеприпасы и техобслуживание
В пакет помощи Украине включат боеприпасы и техобслуживание - РИА Новости, 25.01.2023
В пакет помощи Украине включат боеприпасы и техобслуживание
Германия нацелена сформировать для украинской стороны два танковых батальона, в качестве первого шага она передаст Украине 14 танков Leopard 2 из запасов... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:52
2023-01-25T13:52
2023-01-25T14:54
специальная военная операция на украине
украина
германия
в мире
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Германия нацелена сформировать для украинской стороны два танковых батальона, в качестве первого шага она передаст Украине 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.Также танки передадут Киеву "другие европейские партнеры". "Подготовка украинских боевых составов должна начаться в Германии в скором времени. В дополнение к обучению пакет (помощи) будет также включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем", - добавили в кабмине.
https://ria.ru/20230125/starlink-1847338277.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, германия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, В мире
13:52 25.01.2023 (обновлено: 14:54 25.01.2023)
В пакет помощи Украине включат боеприпасы и техобслуживание
В пакет помощи Украине включат боеприпасы, техобслуживание и содействие в логистике