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Турция ужесточила проверки заявок на туристический ВНЖ - РИА Новости, 25.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230125/turtsiya-1847325912.html
Турция ужесточила проверки заявок на туристический ВНЖ
Турция ужесточила проверки заявок на туристический ВНЖ - РИА Новости, 25.01.2023
Турция ужесточила проверки заявок на туристический ВНЖ
Турецкие власти ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: без доказательств пребывания в стране в качестве... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:05
2023-01-25T16:05
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СТАМБУЛ, 25 янв – РИА Новости. Турецкие власти ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: без доказательств пребывания в стране в качестве путешественника карту не выдают, передает телеканал Haberturk со ссылкой на официальные источники. "Контроль поданных от иностранцев заявок на краткосрочный вид на жительство в Турции был ужесточен – поданные не по назначению запросы отклоняются", – сообщил канал. Отмечается, что прибывающие в Турцию иностранцы с целью получить образование, воссоединиться с семьей, провести научные исследования, начать бизнес, или же обладающие недвижимостью должны подавать заявку на соответствующий вид ВНЖ. Заявление сопровождается необходимыми документами, после успешной проверки карта выдается иностранцу. "Туристический вид на жительство не положен тем иностранцам, кто прибывает в Турцию впервые и подает заявку, но не имеет подтверждений того, что он турист. В связи с этим ему требуется подать документы на соответствующий ВНЖ, после этого проводится оценка того, отвечает ли кандидат необходимым условиям", – сообщает канал. Россияне заняли первую строчку среди иностранцев по числу полученных в Турции за 2022 год видов на жительство, свидетельствуют данные управления по миграции страны. По туристическому ВНЖ, выдаваемому на короткий срок до года, в государстве находятся более 133 тысяч россиян, следует из данных управления.
https://ria.ru/20230124/turtsiya-1847146248.html
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новости - туризм, туризм, туристы, турция, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, куда можно лететь
16:05 25.01.2023
 
Турция ужесточила проверки заявок на туристический ВНЖ

Турецкие власти ужесточили проверки заявок на получение туристического вида на жительство

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкТуристы во время прогулки в городе Кемере в Турции
Туристы во время прогулки в городе Кемере в Турции - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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СТАМБУЛ, 25 янв – РИА Новости. Турецкие власти ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: без доказательств пребывания в стране в качестве путешественника карту не выдают, передает телеканал Haberturk со ссылкой на официальные источники.
"Контроль поданных от иностранцев заявок на краткосрочный вид на жительство в Турции был ужесточен – поданные не по назначению запросы отклоняются", – сообщил канал.
Отмечается, что прибывающие в Турцию иностранцы с целью получить образование, воссоединиться с семьей, провести научные исследования, начать бизнес, или же обладающие недвижимостью должны подавать заявку на соответствующий вид ВНЖ. Заявление сопровождается необходимыми документами, после успешной проверки карта выдается иностранцу.
"Туристический вид на жительство не положен тем иностранцам, кто прибывает в Турцию впервые и подает заявку, но не имеет подтверждений того, что он турист. В связи с этим ему требуется подать документы на соответствующий ВНЖ, после этого проводится оценка того, отвечает ли кандидат необходимым условиям", – сообщает канал.
Россияне заняли первую строчку среди иностранцев по числу полученных в Турции за 2022 год видов на жительство, свидетельствуют данные управления по миграции страны. По туристическому ВНЖ, выдаваемому на короткий срок до года, в государстве находятся более 133 тысяч россиян, следует из данных управления.
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