https://ria.ru/20230125/turtsiya-1847325912.html

Турция ужесточила проверки заявок на туристический ВНЖ

Турция ужесточила проверки заявок на туристический ВНЖ - РИА Новости, 25.01.2023

Турция ужесточила проверки заявок на туристический ВНЖ

Турецкие власти ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: без доказательств пребывания в стране в качестве... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:05

2023-01-25T16:05

2023-01-25T16:05

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

турция

куда можно лететь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757027927_0:395:2938:2048_1920x0_80_0_0_d9b45fed9f1da7fa7fd2f7e8efabca5d.jpg

СТАМБУЛ, 25 янв – РИА Новости. Турецкие власти ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: без доказательств пребывания в стране в качестве путешественника карту не выдают, передает телеканал Haberturk со ссылкой на официальные источники. "Контроль поданных от иностранцев заявок на краткосрочный вид на жительство в Турции был ужесточен – поданные не по назначению запросы отклоняются", – сообщил канал. Отмечается, что прибывающие в Турцию иностранцы с целью получить образование, воссоединиться с семьей, провести научные исследования, начать бизнес, или же обладающие недвижимостью должны подавать заявку на соответствующий вид ВНЖ. Заявление сопровождается необходимыми документами, после успешной проверки карта выдается иностранцу. "Туристический вид на жительство не положен тем иностранцам, кто прибывает в Турцию впервые и подает заявку, но не имеет подтверждений того, что он турист. В связи с этим ему требуется подать документы на соответствующий ВНЖ, после этого проводится оценка того, отвечает ли кандидат необходимым условиям", – сообщает канал. Россияне заняли первую строчку среди иностранцев по числу полученных в Турции за 2022 год видов на жительство, свидетельствуют данные управления по миграции страны. По туристическому ВНЖ, выдаваемому на короткий срок до года, в государстве находятся более 133 тысяч россиян, следует из данных управления.

https://ria.ru/20230124/turtsiya-1847146248.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, турция, куда можно лететь