https://ria.ru/20230125/turtsiya-1847325912.html
Турция ужесточила проверки заявок на туристический ВНЖ
Турция ужесточила проверки заявок на туристический ВНЖ - РИА Новости, 25.01.2023
Турция ужесточила проверки заявок на туристический ВНЖ
Турецкие власти ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: без доказательств пребывания в стране в качестве... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:05
2023-01-25T16:05
2023-01-25T16:05
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СТАМБУЛ, 25 янв – РИА Новости. Турецкие власти ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: без доказательств пребывания в стране в качестве путешественника карту не выдают, передает телеканал Haberturk со ссылкой на официальные источники. "Контроль поданных от иностранцев заявок на краткосрочный вид на жительство в Турции был ужесточен – поданные не по назначению запросы отклоняются", – сообщил канал. Отмечается, что прибывающие в Турцию иностранцы с целью получить образование, воссоединиться с семьей, провести научные исследования, начать бизнес, или же обладающие недвижимостью должны подавать заявку на соответствующий вид ВНЖ. Заявление сопровождается необходимыми документами, после успешной проверки карта выдается иностранцу. "Туристический вид на жительство не положен тем иностранцам, кто прибывает в Турцию впервые и подает заявку, но не имеет подтверждений того, что он турист. В связи с этим ему требуется подать документы на соответствующий ВНЖ, после этого проводится оценка того, отвечает ли кандидат необходимым условиям", – сообщает канал. Россияне заняли первую строчку среди иностранцев по числу полученных в Турции за 2022 год видов на жительство, свидетельствуют данные управления по миграции страны. По туристическому ВНЖ, выдаваемому на короткий срок до года, в государстве находятся более 133 тысяч россиян, следует из данных управления.
https://ria.ru/20230124/turtsiya-1847146248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, турция, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, куда можно лететь
Турция ужесточила проверки заявок на туристический ВНЖ
Турецкие власти ужесточили проверки заявок на получение туристического вида на жительство
СТАМБУЛ, 25 янв – РИА Новости.
Турецкие власти ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: без доказательств пребывания в стране в качестве путешественника карту не выдают, передает
телеканал Haberturk со ссылкой на официальные источники.
"Контроль поданных от иностранцев заявок на краткосрочный вид на жительство в Турции был ужесточен – поданные не по назначению запросы отклоняются", – сообщил канал.
Отмечается, что прибывающие в Турцию иностранцы с целью получить образование, воссоединиться с семьей, провести научные исследования, начать бизнес, или же обладающие недвижимостью должны подавать заявку на соответствующий вид ВНЖ. Заявление сопровождается необходимыми документами, после успешной проверки карта выдается иностранцу.
"Туристический вид на жительство не положен тем иностранцам, кто прибывает в Турцию впервые и подает заявку, но не имеет подтверждений того, что он турист. В связи с этим ему требуется подать документы на соответствующий ВНЖ, после этого проводится оценка того, отвечает ли кандидат необходимым условиям", – сообщает канал.
Россияне заняли первую строчку среди иностранцев по числу полученных в Турции за 2022 год видов на жительство, свидетельствуют данные управления по миграции страны. По туристическому ВНЖ, выдаваемому на короткий срок до года, в государстве находятся более 133 тысяч россиян, следует из данных управления.