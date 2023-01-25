https://ria.ru/20230125/turtsiya-1847292874.html
В Анкаре отвергли планы по выходу из НАТО
В Анкаре отвергли планы по выходу из НАТО - РИА Новости, 25.01.2023
В Анкаре отвергли планы по выходу из НАТО
Выход Турции из НАТО на данный момент не рассматривается, заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:28
2023-01-25T12:28
2023-01-25T12:44
в мире
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омер челик
турция
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СТАМБУЛ, 25 янв – РИА Новости. Выход Турции из НАТО на данный момент не рассматривается, заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик."Слова тех, кто говорит о выводе Турции из состава НАТО, крайне удивительны. Об этом и речи нет. Мы являемся одной из стран, основавших НАТО. У этих людей нет права говорить такое", - заявил Челик телеканалу CNN Turk.Отношения Швеции и Турции ухудшились из-за протестов последних нескольких дней в Стокгольме и сожжения Корана лидером датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмусом Палуданом после получения у шведских властей разрешения провести акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.Выход из НАТО стал обязательным для Турции, турки стали симпатизировать России и президенту Владимиру Путину, заявил ранее заместитель председателя партии "Родина" Этхем Санджак.
https://ria.ru/20230103/bolton-1842891651.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нато, омер челик, турция
В мире, НАТО, Омер Челик, Турция
12:28 25.01.2023 (обновлено: 12:44 25.01.2023)
В Анкаре отвергли планы по выходу из НАТО
Правящая партия Турции заявила, что разговоров о выходе страны из НАТО не ведется