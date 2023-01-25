https://ria.ru/20230125/turtsiya-1847292874.html

В Анкаре отвергли планы по выходу из НАТО

В Анкаре отвергли планы по выходу из НАТО - РИА Новости, 25.01.2023

В Анкаре отвергли планы по выходу из НАТО

Выход Турции из НАТО на данный момент не рассматривается, заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:28

2023-01-25T12:28

2023-01-25T12:44

в мире

нато

омер челик

турция

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СТАМБУЛ, 25 янв – РИА Новости. Выход Турции из НАТО на данный момент не рассматривается, заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик."Слова тех, кто говорит о выводе Турции из состава НАТО, крайне удивительны. Об этом и речи нет. Мы являемся одной из стран, основавших НАТО. У этих людей нет права говорить такое", - заявил Челик телеканалу CNN Turk.Отношения Швеции и Турции ухудшились из-за протестов последних нескольких дней в Стокгольме и сожжения Корана лидером датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмусом Палуданом после получения у шведских властей разрешения провести акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.Выход из НАТО стал обязательным для Турции, турки стали симпатизировать России и президенту Владимиру Путину, заявил ранее заместитель председателя партии "Родина" Этхем Санджак.

https://ria.ru/20230103/bolton-1842891651.html

турция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, омер челик, турция