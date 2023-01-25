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В Анкаре отвергли планы по выходу из НАТО - РИА Новости, 25.01.2023
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В Анкаре отвергли планы по выходу из НАТО
В Анкаре отвергли планы по выходу из НАТО - РИА Новости, 25.01.2023
В Анкаре отвергли планы по выходу из НАТО
Выход Турции из НАТО на данный момент не рассматривается, заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:28
2023-01-25T12:44
в мире
нато
омер челик
турция
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СТАМБУЛ, 25 янв – РИА Новости. Выход Турции из НАТО на данный момент не рассматривается, заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик."Слова тех, кто говорит о выводе Турции из состава НАТО, крайне удивительны. Об этом и речи нет. Мы являемся одной из стран, основавших НАТО. У этих людей нет права говорить такое", - заявил Челик телеканалу CNN Turk.Отношения Швеции и Турции ухудшились из-за протестов последних нескольких дней в Стокгольме и сожжения Корана лидером датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмусом Палуданом после получения у шведских властей разрешения провести акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.Выход из НАТО стал обязательным для Турции, турки стали симпатизировать России и президенту Владимиру Путину, заявил ранее заместитель председателя партии "Родина" Этхем Санджак.
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в мире, нато, омер челик, турция
В мире, НАТО, Омер Челик, Турция
12:28 25.01.2023 (обновлено: 12:44 25.01.2023)
 
В Анкаре отвергли планы по выходу из НАТО

Правящая партия Турции заявила, что разговоров о выходе страны из НАТО не ведется

© iStock.com / Thankful PhotographyАнкара
Анкара - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© iStock.com / Thankful Photography
Анкара . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 25 янв – РИА Новости. Выход Турции из НАТО на данный момент не рассматривается, заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
"Слова тех, кто говорит о выводе Турции из состава НАТО, крайне удивительны. Об этом и речи нет. Мы являемся одной из стран, основавших НАТО. У этих людей нет права говорить такое", - заявил Челик телеканалу CNN Turk.
Отношения Швеции и Турции ухудшились из-за протестов последних нескольких дней в Стокгольме и сожжения Корана лидером датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмусом Палуданом после получения у шведских властей разрешения провести акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.
Выход из НАТО стал обязательным для Турции, турки стали симпатизировать России и президенту Владимиру Путину, заявил ранее заместитель председателя партии "Родина" Этхем Санджак.
Экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 03:24
Экс-советник Трампа поставил под вопрос членство Турции в НАТО
 
В миреНАТООмер ЧеликТурция
 
 
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