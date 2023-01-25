https://ria.ru/20230125/trevoga-1847398068.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.01.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве и Киевской области, а также в Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской областях Украины,... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T17:35
2023-01-25T17:35
2023-01-25T17:48
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве и Киевской области, а также в Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным министерства, сигнал воздушной тревоги был объявлен в регионах в 17.20 мск. В среду днем воздушная тревога уже объявлялась по всей Украине и длилась почти два часа. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Украина, Вооруженные силы РФ
17:35 25.01.2023 (обновлено: 17:48 25.01.2023)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве, в Черкасской, Черниговской, Кировоградской областях объявили воздушную тревогу