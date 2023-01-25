https://ria.ru/20230125/trevoga-1847398068.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.01.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве и Киевской области, а также в Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской областях Украины,... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T17:35

2023-01-25T17:35

2023-01-25T17:48

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве и Киевской области, а также в Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным министерства, сигнал воздушной тревоги был объявлен в регионах в 17.20 мск. В среду днем воздушная тревога уже объявлялась по всей Украине и длилась почти два часа. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

киевская область

украина

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в мире, киев, киевская область, украина, вооруженные силы рф