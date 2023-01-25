https://ria.ru/20230125/trevoga-1847344997.html
По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.01.2023
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:06
2023-01-25T15:06
2023-01-25T15:16
специальная военная операция на украине
украина
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вооруженные силы рф
в мире
киевская область
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.В среду утром воздушная тревога уже объявлялась по всей Украине и длилась почти два часа.Около 15.00 (мск) сигнал тревоги снова зазвучал на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, киев, вооруженные силы рф, в мире, киевская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ, В мире, Киевская область
15:06 25.01.2023 (обновлено: 15:16 25.01.2023)
По всей Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу