https://ria.ru/20230125/trevoga-1847307377.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.01.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Волынской и Ровненской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:24

2023-01-25T13:24

2023-01-25T13:24

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Волынской и Ровненской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревога была объявлена в областях в 12.12 (13.12 мск). Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230125/lozh-1847230214.html

украина

ровненская область

харьковская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, ровненская область, харьковская область, вооруженные силы рф