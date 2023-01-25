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Эксперты рассказали, сколько времени займет перестройка рынков топлива - РИА Новости, 25.01.2023
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Эксперты рассказали, сколько времени займет перестройка рынков топлива
Эксперты рассказали, сколько времени займет перестройка рынков топлива - РИА Новости, 25.01.2023
Эксперты рассказали, сколько времени займет перестройка рынков топлива
Перенастройка мировых рынков топлива на новые направления после вступления в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты займет не менее полугода, высказали РИА РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T05:19
2023-01-25T05:24
экономика
цены на нефть
ближний восток
европа
юго-восточная азия
евросоюз
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Перенастройка мировых рынков топлива на новые направления после вступления в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты займет не менее полугода, высказали РИА Новости мнение в Центре развития энергетики. Эмбарго Евросоюза на морские поставки нефтепродуктов вступает в силу 5 февраля. Также для нефтепродуктов с 5 февраля планируется ввести потолок цен по аналогии с нефтью, но его размер пока не определен. Известно лишь, что планируется установить два потолка цен на нефтепродукты: торгующиеся с премией по сравнению с нефтью и со скидкой. "Для перестройки рынков потребуется минимум полгода, поэтому этим летом ситуация на топливных рынках во всем мире, вероятно, будет напряженной", - считают в Центре развития энергетики. Что касается новых направлений поставок, то они будут формироваться по пути, аналогичному нефти, полагают аналитики. "Россия сможет перенаправить дизельное топливо на Ближний Восток, Южную и Юго-Восточную Азию, тогда как Европа будет закупать топливо в первую очередь в США и на Ближнем Востоке. Возможность поставки топлива из Китая в Европу существует, но объемы будут зависеть от того, насколько вырастут цены на дизтопливо в Европе", - считают в ЦРЭ.
https://ria.ru/20230124/neft-1847060000.html
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ближний восток
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экономика, цены на нефть, ближний восток, европа, юго-восточная азия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Ближний Восток, Европа, Юго-Восточная Азия, Евросоюз
05:19 25.01.2023 (обновлено: 05:24 25.01.2023)
 
Эксперты рассказали, сколько времени займет перестройка рынков топлива

ЦРЭ: перестройка мировых рынков топлива после эмбарго ЕС займет минимум полгода

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Перенастройка мировых рынков топлива на новые направления после вступления в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты займет не менее полугода, высказали РИА Новости мнение в Центре развития энергетики.
Эмбарго Евросоюза на морские поставки нефтепродуктов вступает в силу 5 февраля. Также для нефтепродуктов с 5 февраля планируется ввести потолок цен по аналогии с нефтью, но его размер пока не определен. Известно лишь, что планируется установить два потолка цен на нефтепродукты: торгующиеся с премией по сравнению с нефтью и со скидкой.
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"Для перестройки рынков потребуется минимум полгода, поэтому этим летом ситуация на топливных рынках во всем мире, вероятно, будет напряженной", - считают в Центре развития энергетики.
Что касается новых направлений поставок, то они будут формироваться по пути, аналогичному нефти, полагают аналитики.
"Россия сможет перенаправить дизельное топливо на Ближний Восток, Южную и Юго-Восточную Азию, тогда как Европа будет закупать топливо в первую очередь в США и на Ближнем Востоке. Возможность поставки топлива из Китая в Европу существует, но объемы будут зависеть от того, насколько вырастут цены на дизтопливо в Европе", - считают в ЦРЭ.
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