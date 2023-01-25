https://ria.ru/20230125/toplivo-1847227942.html

Эксперты рассказали, сколько времени займет перестройка рынков топлива

Эксперты рассказали, сколько времени займет перестройка рынков топлива - РИА Новости, 25.01.2023

Эксперты рассказали, сколько времени займет перестройка рынков топлива

Перенастройка мировых рынков топлива на новые направления после вступления в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты займет не менее полугода, высказали РИА РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T05:19

2023-01-25T05:19

2023-01-25T05:24

экономика

цены на нефть

ближний восток

европа

юго-восточная азия

евросоюз

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Перенастройка мировых рынков топлива на новые направления после вступления в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты займет не менее полугода, высказали РИА Новости мнение в Центре развития энергетики. Эмбарго Евросоюза на морские поставки нефтепродуктов вступает в силу 5 февраля. Также для нефтепродуктов с 5 февраля планируется ввести потолок цен по аналогии с нефтью, но его размер пока не определен. Известно лишь, что планируется установить два потолка цен на нефтепродукты: торгующиеся с премией по сравнению с нефтью и со скидкой. "Для перестройки рынков потребуется минимум полгода, поэтому этим летом ситуация на топливных рынках во всем мире, вероятно, будет напряженной", - считают в Центре развития энергетики. Что касается новых направлений поставок, то они будут формироваться по пути, аналогичному нефти, полагают аналитики. "Россия сможет перенаправить дизельное топливо на Ближний Восток, Южную и Юго-Восточную Азию, тогда как Европа будет закупать топливо в первую очередь в США и на Ближнем Востоке. Возможность поставки топлива из Китая в Европу существует, но объемы будут зависеть от того, насколько вырастут цены на дизтопливо в Европе", - считают в ЦРЭ.

https://ria.ru/20230124/neft-1847060000.html

https://ria.ru/20230123/neft-1846689842.html

ближний восток

европа

юго-восточная азия

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экономика, цены на нефть, ближний восток, европа, юго-восточная азия, евросоюз