https://ria.ru/20230125/toplivo-1847227942.html
Эксперты рассказали, сколько времени займет перестройка рынков топлива
Эксперты рассказали, сколько времени займет перестройка рынков топлива - РИА Новости, 25.01.2023
Эксперты рассказали, сколько времени займет перестройка рынков топлива
Перенастройка мировых рынков топлива на новые направления после вступления в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты займет не менее полугода, высказали РИА РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T05:19
2023-01-25T05:19
2023-01-25T05:24
экономика
цены на нефть
ближний восток
европа
юго-восточная азия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836751443_0:243:2782:1808_1920x0_80_0_0_33fbefeb11efdae84bcb5ebfdb064923.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Перенастройка мировых рынков топлива на новые направления после вступления в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты займет не менее полугода, высказали РИА Новости мнение в Центре развития энергетики. Эмбарго Евросоюза на морские поставки нефтепродуктов вступает в силу 5 февраля. Также для нефтепродуктов с 5 февраля планируется ввести потолок цен по аналогии с нефтью, но его размер пока не определен. Известно лишь, что планируется установить два потолка цен на нефтепродукты: торгующиеся с премией по сравнению с нефтью и со скидкой. "Для перестройки рынков потребуется минимум полгода, поэтому этим летом ситуация на топливных рынках во всем мире, вероятно, будет напряженной", - считают в Центре развития энергетики. Что касается новых направлений поставок, то они будут формироваться по пути, аналогичному нефти, полагают аналитики. "Россия сможет перенаправить дизельное топливо на Ближний Восток, Южную и Юго-Восточную Азию, тогда как Европа будет закупать топливо в первую очередь в США и на Ближнем Востоке. Возможность поставки топлива из Китая в Европу существует, но объемы будут зависеть от того, насколько вырастут цены на дизтопливо в Европе", - считают в ЦРЭ.
https://ria.ru/20230124/neft-1847060000.html
https://ria.ru/20230123/neft-1846689842.html
ближний восток
европа
юго-восточная азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836751443_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_e47b636dfb79f0f6bd7e757ae7728e67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, ближний восток, европа, юго-восточная азия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Ближний Восток, Европа, Юго-Восточная Азия, Евросоюз
05:19 25.01.2023 (обновлено: 05:24 25.01.2023)
Эксперты рассказали, сколько времени займет перестройка рынков топлива
ЦРЭ: перестройка мировых рынков топлива после эмбарго ЕС займет минимум полгода