https://ria.ru/20230125/tanki-1847365397.html

Во Франции поприветствовали решение Германии передать Украине танки

Во Франции поприветствовали решение Германии передать Украине танки - РИА Новости, 25.01.2023

Во Франции поприветствовали решение Германии передать Украине танки

Франция приветствует решение ФРГ передать Украине танки Leopard и намеревается расширить поддержку Украине с помощью поставок бронемашин AMX10-RC, сообщило в... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:05

2023-01-25T16:05

2023-01-25T16:05

эммануэль макрон

в мире

сергей лавров

украина

франция

россия

нато

германия

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ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Франция приветствует решение ФРГ передать Украине танки Leopard и намеревается расширить поддержку Украине с помощью поставок бронемашин AMX10-RC, сообщило в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Отмечается, что французское правительство еще не приняло решения по поводу поставок Киеву своих танков Leclerc. Ранее кабмин ФРГ сообщил, что правительство решило направить Украине 14 танков Leopard 2. В Берлине заявили, что решение было принято в результате интенсивных переговоров со своими партнерами. В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. До этого в минобороны Франции сообщили, что Париж передаст Украине колесные танки AMX-10RC в течение двух месяцев. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/tanki-1847353975.html

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847335180.html

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германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эммануэль макрон, в мире, сергей лавров, украина, франция, россия, нато, германия, leopard 2