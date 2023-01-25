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Во Франции поприветствовали решение Германии передать Украине танки - РИА Новости, 25.01.2023
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Во Франции поприветствовали решение Германии передать Украине танки
Во Франции поприветствовали решение Германии передать Украине танки - РИА Новости, 25.01.2023
Во Франции поприветствовали решение Германии передать Украине танки
Франция приветствует решение ФРГ передать Украине танки Leopard и намеревается расширить поддержку Украине с помощью поставок бронемашин AMX10-RC, сообщило в... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:05
2023-01-25T16:05
эммануэль макрон
в мире
сергей лавров
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нато
германия
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ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Франция приветствует решение ФРГ передать Украине танки Leopard и намеревается расширить поддержку Украине с помощью поставок бронемашин AMX10-RC, сообщило в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Отмечается, что французское правительство еще не приняло решения по поводу поставок Киеву своих танков Leclerc. Ранее кабмин ФРГ сообщил, что правительство решило направить Украине 14 танков Leopard 2. В Берлине заявили, что решение было принято в результате интенсивных переговоров со своими партнерами. В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. До этого в минобороны Франции сообщили, что Париж передаст Украине колесные танки AMX-10RC в течение двух месяцев. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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эммануэль макрон, в мире, сергей лавров, украина, франция, россия, нато, германия, leopard 2
Эммануэль Макрон, В мире, Сергей Лавров, Украина, Франция, Россия, НАТО, Германия, Leopard 2
16:05 25.01.2023
 
Во Франции поприветствовали решение Германии передать Украине танки

Франс Пресс: в Елисейском дворце приветствовали решение ФРГ передать Украине танки Leopard

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Франция приветствует решение ФРГ передать Украине танки Leopard и намеревается расширить поддержку Украине с помощью поставок бронемашин AMX10-RC, сообщило в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"Франция приветствует разрешение Германии на поставку танков Leopard на Украину. Франция продолжает и расширяет поддержку Украины, поставляя ей бронемашины AMX10-RC", - сообщило агентство.
Отмечается, что французское правительство еще не приняло решения по поводу поставок Киеву своих танков Leclerc.
Ранее кабмин ФРГ сообщил, что правительство решило направить Украине 14 танков Leopard 2. В Берлине заявили, что решение было принято в результате интенсивных переговоров со своими партнерами.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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Китайцы посчитали, что западные танки не спасут "украинских неудачников"
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. До этого в минобороны Франции сообщили, что Париж передаст Украине колесные танки AMX-10RC в течение двух месяцев.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Эммануэль МакронВ миреСергей ЛавровУкраинаФранцияРоссияНАТОГерманияLeopard 2
 
 
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