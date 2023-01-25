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Китайцы посчитали, что западные танки не спасут "украинских неудачников" - РИА Новости, 25.01.2023
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Китайцы посчитали, что западные танки не спасут "украинских неудачников"
Китайцы посчитали, что западные танки не спасут "украинских неудачников" - РИА Новости, 25.01.2023
Китайцы посчитали, что западные танки не спасут "украинских неудачников"
Читатели китайского портала "Гуанча" критически отнеслись к решению западных стран передать Украине танки. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:30
2023-01-25T16:48
украина
россия
германия
вооруженные силы украины
нато
в мире
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" критически отнеслись к решению западных стран передать Украине танки.Пользователи посчитали, что поставки военной техники Киеву не помогут ВСУ победить в конфликте против России."Это равносильно непосредственному участию НАТО в конфликте. А украинские солдаты смогут водить эти западные танки? Это вообще возможно? Обучение и тренировки для формирования боеспособных частей не происходят в одночасье", — отметил читатель."При всем уважении, но что бы ни дали в руки украинским неудачникам, любое оружие будет бесполезно", — прокомментировал второй."Война в Ираке доказала, что самое главное — это господство в воздухе. Эти железяки — просто мишени, которые подстрелят одну за одной", — указал третий."Не смешите, разве можно просто несколькими танками изменить ситуацию на поле боя? Танки больше всего уязвимы перед воздушной огневой мощью. Тяжелая бронетанковая дивизия должна быть прикрыта ПВО. Иначе это просто любимые мишени для самолетов. Подобная сцена уже разыгрывалась в Сирии. Тяжелая бронетанковая дивизия была выведена из строя турецкими ВВС, и у нее не было возможности дать отпор", — написал пользователь."Когда Запад уже наконец осознает, что предоставлять Украине все больше и больше помощи просто бесполезно?" — поинтересовался один из читателей.Немецкое правительство решило передать Украине танки Leopard 2, сообщил сегодня официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Он также уточнил, что Германия намерена предоставить разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков странам, которые планируют начать поставки из своих запасов.После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847343574.html
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украина, россия, германия, вооруженные силы украины, нато, в мире
Украина, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
15:30 25.01.2023 (обновлено: 16:48 25.01.2023)
 
Китайцы посчитали, что западные танки не спасут "украинских неудачников"

Читатели "Гуанча" назвали западные танки мишенями, которые подстрелят одну за одной

© Фото : Swedish Armed ForcesТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : Swedish Armed Forces
Танк Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" критически отнеслись к решению западных стран передать Украине танки.
Пользователи посчитали, что поставки военной техники Киеву не помогут ВСУ победить в конфликте против России.
"Это равносильно непосредственному участию НАТО в конфликте. А украинские солдаты смогут водить эти западные танки? Это вообще возможно? Обучение и тренировки для формирования боеспособных частей не происходят в одночасье", — отметил читатель.
"При всем уважении, но что бы ни дали в руки украинским неудачникам, любое оружие будет бесполезно", — прокомментировал второй.
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"Война в Ираке доказала, что самое главное — это господство в воздухе. Эти железяки — просто мишени, которые подстрелят одну за одной", — указал третий.
"Не смешите, разве можно просто несколькими танками изменить ситуацию на поле боя? Танки больше всего уязвимы перед воздушной огневой мощью. Тяжелая бронетанковая дивизия должна быть прикрыта ПВО. Иначе это просто любимые мишени для самолетов. Подобная сцена уже разыгрывалась в Сирии. Тяжелая бронетанковая дивизия была выведена из строя турецкими ВВС, и у нее не было возможности дать отпор", — написал пользователь.
"Когда Запад уже наконец осознает, что предоставлять Украине все больше и больше помощи просто бесполезно?" — поинтересовался один из читателей.

"Не волнуйтесь, Россия и перед танками выстоит. А мы посмотрим, выдержат ли эти западные машины избиение", — подытожил юзер.

Немецкое правительство решило передать Украине танки Leopard 2, сообщил сегодня официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Он также уточнил, что Германия намерена предоставить разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков странам, которые планируют начать поставки из своих запасов.

После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 14:45
WP: США и Украина считают невозможным захват Крыма военным способом
 
УкраинаРоссияГерманияВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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