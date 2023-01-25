https://ria.ru/20230125/tanki-1847341038.html
Премьер Нидерландов заявил о готовности поставить танки Украине
Премьер Нидерландов заявил о готовности поставить танки Украине - РИА Новости, 25.01.2023
Премьер Нидерландов заявил о готовности поставить танки Украине
Нидерланды готовы поставить танки Украине, заявил премьер-министр страны Марк Рютте после решения Германии направить Киеву танки Leopard 2. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:56
2023-01-25T14:56
2023-01-25T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
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технологии
сергей лавров
германия
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ПАРИЖ, 25 янв - РИА Новости. Нидерланды готовы поставить танки Украине, заявил премьер-министр страны Марк Рютте после решения Германии направить Киеву танки Leopard 2.Рютте после решения ФРГ заявил, что Нидерланды готовы поставить танки Украине, передаёт RTL Nieuws.В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание систем.В ноябре минобороны Нидерландов сообщило, что страна вместе с США и Чехией поставят Украине тяжелую военную технику, в частности 90 танков Т-72, в рамках пакета военной помощи на 120 миллионов евро.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Украина, Марк Рютте, Технологии, Сергей Лавров, Германия, Россия, НАТО
14:56 25.01.2023 (обновлено: 15:10 25.01.2023)
Премьер Нидерландов заявил о готовности поставить танки Украине
Премьер Рютте заявил, что Нидерланды готовы поставить танки Украине