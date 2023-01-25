https://ria.ru/20230125/tanki-1847317300.html

Германия разрешит реэкспорт танков Leopard 2 на Украину

Германия разрешит реэкспорт танков Leopard 2 на Украину - РИА Новости, 25.01.2023

Германия разрешит реэкспорт танков Leopard 2 на Украину

ФРГ предоставит разрешение не реэкспорт Украине немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:52

2023-01-25T13:52

2023-01-25T14:21

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

leopard 2

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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. ФРГ предоставит разрешение не реэкспорт Украине немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Германия предоставит тем странам-партнерам, которые хотят оперативно поставить Украине танки Leopard 2 из своих запасов, соответствующие разрешения на их передачу", - говорится в сообщении.В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание систем.

https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html

германия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, украина, leopard 2