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Германия разрешит реэкспорт танков Leopard 2 на Украину - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/tanki-1847317300.html
Германия разрешит реэкспорт танков Leopard 2 на Украину
Германия разрешит реэкспорт танков Leopard 2 на Украину - РИА Новости, 25.01.2023
Германия разрешит реэкспорт танков Leopard 2 на Украину
ФРГ предоставит разрешение не реэкспорт Украине немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:52
2023-01-25T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
leopard 2
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. ФРГ предоставит разрешение не реэкспорт Украине немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Германия предоставит тем странам-партнерам, которые хотят оперативно поставить Украине танки Leopard 2 из своих запасов, соответствующие разрешения на их передачу", - говорится в сообщении.В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание систем.
https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html
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в мире, германия, украина, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Leopard 2
13:52 25.01.2023 (обновлено: 14:21 25.01.2023)
 
Германия разрешит реэкспорт танков Leopard 2 на Украину

Германия разрешит реэкспорт на Украину танков Leopard 2 из собственных запасов стран

© Фото : U.S. Army / Alun ThomasТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : U.S. Army / Alun Thomas
Танк Leopard 2 . Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. ФРГ предоставит разрешение не реэкспорт Украине немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Германия предоставит тем странам-партнерам, которые хотят оперативно поставить Украине танки Leopard 2 из своих запасов, соответствующие разрешения на их передачу", - говорится в сообщении.
В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание систем.
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