https://ria.ru/20230125/tanki-1847304265.html

В Раде назвали поставку танков результатом работы проукраинского лобби

В Раде назвали поставку танков результатом работы проукраинского лобби - РИА Новости, 25.01.2023

В Раде назвали поставку танков результатом работы проукраинского лобби

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат из фракции "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что договоренность о поставке танков... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:11

2023-01-25T13:11

2023-01-25T13:11

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат из фракции "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что договоренность о поставке танков Abrams из США и танков Leopard из Германии достигнута благодаря проукраинскому лобби в США. Ранее СМИ сообщали, что президент США Джо Байден собирается в среду анонсировать передачу украинцам от 30 до 50 танков Abrams. При этом газета Washington Post сообщила со ссылкой на американских чиновников, что танки Abrams, в случае возможного решения об их поставке Киеву, не будут доставлены на Украину еще многие месяцы или даже годы. "Мы это сделали. США передадут Украине танки Abrams, а Германия – свои - Leopard 2A6. Наша схема, о которой мы вели переговоры с американцами многие месяцы, сработала. Наше танковое лобби, которое мы также много месяцев формировали в США, сработало", - приводит слова Чернева пресс-служба Рады в Telegram-канале. В прошлую пятницу новый глава минобороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем. Во вторник издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что в правительстве Германии было принято решение поставить Украине танки Leopard 2 модели A6, находящиеся на вооружении бундесвера. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230111/medvedev-1844255613.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, m1 abrams, сша, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр