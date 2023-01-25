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В Раде назвали поставку танков результатом работы проукраинского лобби - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/tanki-1847304265.html
В Раде назвали поставку танков результатом работы проукраинского лобби
В Раде назвали поставку танков результатом работы проукраинского лобби - РИА Новости, 25.01.2023
В Раде назвали поставку танков результатом работы проукраинского лобби
Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат из фракции "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что договоренность о поставке танков... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:11
2023-01-25T13:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
m1 abrams
сша
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат из фракции "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что договоренность о поставке танков Abrams из США и танков Leopard из Германии достигнута благодаря проукраинскому лобби в США. Ранее СМИ сообщали, что президент США Джо Байден собирается в среду анонсировать передачу украинцам от 30 до 50 танков Abrams. При этом газета Washington Post сообщила со ссылкой на американских чиновников, что танки Abrams, в случае возможного решения об их поставке Киеву, не будут доставлены на Украину еще многие месяцы или даже годы. "Мы это сделали. США передадут Украине танки Abrams, а Германия – свои - Leopard 2A6. Наша схема, о которой мы вели переговоры с американцами многие месяцы, сработала. Наше танковое лобби, которое мы также много месяцев формировали в США, сработало", - приводит слова Чернева пресс-служба Рады в Telegram-канале. В прошлую пятницу новый глава минобороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем. Во вторник издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что в правительстве Германии было принято решение поставить Украине танки Leopard 2 модели A6, находящиеся на вооружении бундесвера. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230111/medvedev-1844255613.html
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в мире, украина, нато, m1 abrams, сша, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, M1 Abrams, США, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:11 25.01.2023
 
В Раде назвали поставку танков результатом работы проукраинского лобби

Депутат Рады Чернев назвал поставку танков результатом работы проукраинского лобби в США

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат из фракции "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что договоренность о поставке танков Abrams из США и танков Leopard из Германии достигнута благодаря проукраинскому лобби в США.
Ранее СМИ сообщали, что президент США Джо Байден собирается в среду анонсировать передачу украинцам от 30 до 50 танков Abrams. При этом газета Washington Post сообщила со ссылкой на американских чиновников, что танки Abrams, в случае возможного решения об их поставке Киеву, не будут доставлены на Украину еще многие месяцы или даже годы.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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"Мы это сделали. США передадут Украине танки Abrams, а Германия – свои - Leopard 2A6. Наша схема, о которой мы вели переговоры с американцами многие месяцы, сработала. Наше танковое лобби, которое мы также много месяцев формировали в США, сработало", - приводит слова Чернева пресс-служба Рады в Telegram-канале.
В прошлую пятницу новый глава минобороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем. Во вторник издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что в правительстве Германии было принято решение поставить Украине танки Leopard 2 модели A6, находящиеся на вооружении бундесвера.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОM1 AbramsСШАВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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