Рейтинг@Mail.ru
Поставки западных танков на Украину - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Инфографика
https://ria.ru/20230125/tank-1847378200.html
Поставки западных танков на Украину
Поставки западных танков на Украину - РИА Новости, 25.01.2023
Поставки западных танков на Украину
США и восемь европейских стран приняли решение поставить Украине танки. В течение года ВСУ могут получить около 150 машин. Среди них будут американские Abrams,... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:44
2023-01-25T17:23
украина
сша
m1 abrams
инфографика
leopard 2
оружие
танк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847378433_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7231a988e298402d34e0815d12b84475.png
США и восемь европейских стран приняли решение поставить Украине танки. В течение года ВСУ могут получить около 150 машин. Среди них будут американские Abrams, немецкие Leopard и британские Challenger. Смотрите в инфографике Ria.ru, сколько тяжелой бронетехники намерен передать Киеву каждый союзник.
украина
сша
германия
великобритания
нидерланды
финляндия
польша
норвегия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847378433_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_4e9963a4216a391895528cf46db37b15.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, m1 abrams, инфографика, leopard 2, оружие, танк, германия, великобритания, нидерланды, финляндия, польша, норвегия, испания
Украина, США, M1 Abrams, Инфографика, Leopard 2, Оружие, Танк, Германия, Великобритания, Нидерланды, Финляндия, Польша, Норвегия, Испания
16:44 25.01.2023 (обновлено: 17:23 25.01.2023)
 

Поставки западных танков на Украину

Читать ria.ru в
США и восемь европейских стран приняли решение поставить Украине танки. В течение года ВСУ могут получить около 150 машин. Среди них будут американские Abrams, немецкие Leopard и британские Challenger. Смотрите в инфографике Ria.ru, сколько тяжелой бронетехники намерен передать Киеву каждый союзник.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
 
ИнфографикаУкраинаСШАM1 AbramsLeopard 2ОружиеТанкГерманияВеликобританияНидерландыФинляндияПольшаНорвегияИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала