https://ria.ru/20230125/tank-1847378200.html

Поставки западных танков на Украину

Поставки западных танков на Украину - РИА Новости, 25.01.2023

Поставки западных танков на Украину

США и восемь европейских стран приняли решение поставить Украине танки. В течение года ВСУ могут получить около 150 машин. Среди них будут американские Abrams,... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:44

2023-01-25T16:44

2023-01-25T17:23

украина

сша

m1 abrams

инфографика

leopard 2

оружие

танк

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США и восемь европейских стран приняли решение поставить Украине танки. В течение года ВСУ могут получить около 150 машин. Среди них будут американские Abrams, немецкие Leopard и британские Challenger. Смотрите в инфографике Ria.ru, сколько тяжелой бронетехники намерен передать Киеву каждый союзник.

украина

сша

германия

великобритания

нидерланды

финляндия

польша

норвегия

испания

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украина, сша, m1 abrams, инфографика, leopard 2, оружие, танк, германия, великобритания, нидерланды, финляндия, польша, норвегия, испания