https://ria.ru/20230125/tank-1847378200.html
Поставки западных танков на Украину
Поставки западных танков на Украину - РИА Новости, 25.01.2023
Поставки западных танков на Украину
США и восемь европейских стран приняли решение поставить Украине танки. В течение года ВСУ могут получить около 150 машин. Среди них будут американские Abrams,... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:44
2023-01-25T16:44
2023-01-25T17:23
украина
сша
m1 abrams
инфографика
leopard 2
оружие
танк
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США и восемь европейских стран приняли решение поставить Украине танки. В течение года ВСУ могут получить около 150 машин. Среди них будут американские Abrams, немецкие Leopard и британские Challenger. Смотрите в инфографике Ria.ru, сколько тяжелой бронетехники намерен передать Киеву каждый союзник.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
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украина, сша, m1 abrams, инфографика, leopard 2, оружие, танк, германия, великобритания, нидерланды, финляндия, польша, норвегия, испания
Украина, США, M1 Abrams, Инфографика, Leopard 2, Оружие, Танк, Германия, Великобритания, Нидерланды, Финляндия, Польша, Норвегия, Испания
16:44 25.01.2023 (обновлено: 17:23 25.01.2023)
Поставки западных танков на Украину
США и восемь европейских стран приняли решение поставить Украине танки. В течение года ВСУ могут получить около 150 машин. Среди них будут американские Abrams, немецкие Leopard и британские Challenger. Смотрите в инфографике Ria.ru, сколько тяжелой бронетехники намерен передать Киеву каждый союзник.
ИнфографикаУкраинаСШАM1 AbramsLeopard 2ОружиеТанкГерманияВеликобританияНидерландыФинляндияПольшаНорвегияИспания