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США не видят угроз НАТО со стороны России, заявили в Белом доме - РИА Новости, 25.01.2023
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США не видят угроз НАТО со стороны России, заявили в Белом доме
США не видят угроз НАТО со стороны России, заявили в Белом доме - РИА Новости, 25.01.2023
США не видят угроз НАТО со стороны России, заявили в Белом доме
США не видят угроз странам НАТО со стороны РФ, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T22:20
2023-01-25T22:20
в мире
джон кирби
россия
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США не видят угроз странам НАТО со стороны РФ, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы не видим абсолютно никаких указаний на то, что господин (президент РФ Владимир) Путин планирует удары по территории НАТО", - сказал Кирби журналистам.
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в мире, джон кирби, россия, сша, нато
В мире, Джон Кирби, Россия, США, НАТО
22:20 25.01.2023
 
США не видят угроз НАТО со стороны России, заявили в Белом доме

Белый дом: никаких указаний на то, что Россия планирует удары по территории НАТО нет

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США не видят угроз странам НАТО со стороны РФ, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы не видим абсолютно никаких указаний на то, что господин (президент РФ Владимир) Путин планирует удары по территории НАТО", - сказал Кирби журналистам.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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В миреДжон КирбиРоссияСШАНАТО
 
 
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