https://ria.ru/20230125/ssha-1847457824.html

США не видят угроз НАТО со стороны России, заявили в Белом доме

США не видят угроз НАТО со стороны России, заявили в Белом доме - РИА Новости, 25.01.2023

США не видят угроз НАТО со стороны России, заявили в Белом доме

США не видят угроз странам НАТО со стороны РФ, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T22:20

2023-01-25T22:20

2023-01-25T22:20

в мире

джон кирби

россия

сша

нато

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США не видят угроз странам НАТО со стороны РФ, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы не видим абсолютно никаких указаний на то, что господин (президент РФ Владимир) Путин планирует удары по территории НАТО", - сказал Кирби журналистам.

https://ria.ru/20230125/voyna-1847221565.html

россия

сша

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джон кирби, россия, сша, нато