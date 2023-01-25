https://ria.ru/20230125/ssha-1847457824.html
США не видят угроз НАТО со стороны России, заявили в Белом доме
США не видят угроз НАТО со стороны России, заявили в Белом доме - РИА Новости, 25.01.2023
США не видят угроз НАТО со стороны России, заявили в Белом доме
США не видят угроз странам НАТО со стороны РФ, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T22:20
2023-01-25T22:20
2023-01-25T22:20
в мире
джон кирби
россия
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США не видят угроз странам НАТО со стороны РФ, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы не видим абсолютно никаких указаний на то, что господин (президент РФ Владимир) Путин планирует удары по территории НАТО", - сказал Кирби журналистам.
https://ria.ru/20230125/voyna-1847221565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джон кирби, россия, сша, нато
В мире, Джон Кирби, Россия, США, НАТО
США не видят угроз НАТО со стороны России, заявили в Белом доме
Белый дом: никаких указаний на то, что Россия планирует удары по территории НАТО нет