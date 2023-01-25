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Российские военные пресекли попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/spetsoperatsiya-1847342266.html
Российские военные пресекли попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра
Российские военные пресекли попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра - РИА Новости, 25.01.2023
Российские военные пресекли попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра
Российские военные пресекли попытку украинских диверсионно-разведывательных групп на высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области, заявили в среду в... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:58
2023-01-25T15:17
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
безопасность
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Российские военные пресекли попытку украинских диверсионно-разведывательных групп на высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области, заявили в среду в Минобороны РФ."На херсонском направлении в районе населенного пункта Днепряны Херсонской области огнем артиллерии пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в районе Николаевки (также в Херсонской области) ударами авиации и огнем артиллерии российских войск были поражены резервы противника на правом берегу Днепра численностью до ротной тактической группы. Всего уничтожены до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты.
https://ria.ru/20230125/aviatsiya-1847338423.html
херсонская область
россия
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херсонская область , россия, днепр (город), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Безопасность
14:58 25.01.2023 (обновлено: 15:17 25.01.2023)
 
Российские военные пресекли попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра

Минобороны: российские военные пресекли попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСАУ "Акация" ВС РФ на огневом рубеже в зоне проведения специальной военной операции
САУ Акация ВС РФ на огневом рубеже в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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САУ "Акация" ВС РФ на огневом рубеже в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Российские военные пресекли попытку украинских диверсионно-разведывательных групп на высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области, заявили в среду в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в районе населенного пункта Днепряны Херсонской области огнем артиллерии пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что в районе Николаевки (также в Херсонской области) ударами авиации и огнем артиллерии российских войск были поражены резервы противника на правом берегу Днепра численностью до ротной тактической группы. Всего уничтожены до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (город)Безопасность
 
 
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