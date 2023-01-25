https://ria.ru/20230125/spetsoperatsiya-1847342266.html

Российские военные пресекли попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра

Российские военные пресекли попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра - РИА Новости, 25.01.2023

Российские военные пресекли попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра

Российские военные пресекли попытку украинских диверсионно-разведывательных групп на высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области, заявили в среду в... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:58

2023-01-25T14:58

2023-01-25T15:17

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (город)

безопасность

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Российские военные пресекли попытку украинских диверсионно-разведывательных групп на высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области, заявили в среду в Минобороны РФ."На херсонском направлении в районе населенного пункта Днепряны Херсонской области огнем артиллерии пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в районе Николаевки (также в Херсонской области) ударами авиации и огнем артиллерии российских войск были поражены резервы противника на правом берегу Днепра численностью до ротной тактической группы. Всего уничтожены до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты.

https://ria.ru/20230125/aviatsiya-1847338423.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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Дарья Буймова

херсонская область , россия, днепр (город), безопасность