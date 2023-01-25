https://ria.ru/20230125/sodeystvie-1847308376.html
Лавров и глава МИД Анголы обсудили содействие в экономической области
Лавров и глава МИД Анголы обсудили содействие в экономической области - РИА Новости, 25.01.2023
Лавров и глава МИД Анголы обсудили содействие в экономической области
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Анголы Тете Антониу в ходе встречи обсудили наращивание содействия в торгово-экономической,... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:29
2023-01-25T13:29
2023-01-25T13:29
сергей лавров
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ЛУАНДА, 25 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Анголы Тете Антониу в ходе встречи обсудили наращивание содействия в торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной областях. "С удовлетворение констатировали, что испытанные временем, историей отношения дружбы между нашими странами продолжают поступательно развиваться в соответствии с договоренностями президентов", - сказал Лавров в ходе встречи с главой МИД Анголы. "Эти договоренности предусматривают наращивание нашего содействия в политической, торгово-экономической, военно-технической, гуманитарной областях - и мы сегодня подробно обо всем этом говорили", - отметил министр.
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сергей лавров, ангола, россия
Сергей Лавров, Ангола, Россия
Лавров и глава МИД Анголы обсудили содействие в экономической области
Лавров и глава МИД Анголы Антониу обсудили наращивание содействия в экономической сфере
ЛУАНДА, 25 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Анголы Тете Антониу в ходе встречи обсудили наращивание содействия в торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной областях.
"С удовлетворение констатировали, что испытанные временем, историей отношения дружбы между нашими странами продолжают поступательно развиваться в соответствии с договоренностями президентов", - сказал Лавров в ходе встречи с главой МИД Анголы.
"Эти договоренности предусматривают наращивание нашего содействия в политической, торгово-экономической, военно-технической, гуманитарной областях - и мы сегодня подробно обо всем этом говорили", - отметил министр.