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Житель Владивостока вызвал скорую из-за травмы и напал на медиков - РИА Новости, 25.01.2023
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Житель Владивостока вызвал скорую из-за травмы и напал на медиков
Житель Владивостока вызвал скорую из-за травмы и напал на медиков - РИА Новости, 25.01.2023
Житель Владивостока вызвал скорую из-за травмы и напал на медиков
Житель Владивостока, который из-за травмы вызвал бригаду скорой помощи, напал на двух фельдшеров, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:13
2023-01-25T10:13
приморский край
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Житель Владивостока, который из-за травмы вызвал бригаду скорой помощи, напал на двух фельдшеров, сообщает минздрав региона. За минувший месяц это уже второй случай нападения на медиков во Владивостоке: в начале января ранее судимого жителя Владивостока, подозреваемого в нападении на врача-реаниматолога скорой помощи, арестовали на 29 суток. По данным краевого минздрава, инцидент случился вечером, когда двое женщин-фельдшеров "своевременно приехали на вызов к пациенту с травмой". "Пациент был агрессивен и напал на сотрудниц скорой, применив физическую силу. К счастью, на помощь женщинам своевременно пришли соседи: они завели фельдшеров в свою квартиру, вызвали полицию. Полицейские приехали на вызов очень быстро и задержали агрессора", - говорится в сообщении. Отмечается, что медикам из-за инцидента пришлось задержаться на вызове на полтора часа, полностью "выпав" из рабочего процесса. "Сотрудники скорой помощи всегда делают все возможное, чтобы помочь вам. Поэтому агрессия в адрес медиков ставит под удар не только их, но и пациентов, которые могут остаться без своевременного оказания медицинской помощи", - обратился к приморцам главный врач КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи Владивостока" Олег Быков, слова которого приводятся в сообщении. Фельдшеры написали заявления в полицию, подробности выясняют правоохранители.
https://ria.ru/20230124/saratov-1847115118.html
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приморский край, происшествия, владивосток
Приморский край, Происшествия, Владивосток
10:13 25.01.2023
 
Житель Владивостока вызвал скорую из-за травмы и напал на медиков

Житель Владивостока, вызвавший скорую из-за травмы, напал на двух женщин-фельдшеров

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Житель Владивостока, который из-за травмы вызвал бригаду скорой помощи, напал на двух фельдшеров, сообщает минздрав региона.
За минувший месяц это уже второй случай нападения на медиков во Владивостоке: в начале января ранее судимого жителя Владивостока, подозреваемого в нападении на врача-реаниматолога скорой помощи, арестовали на 29 суток. По данным краевого минздрава, инцидент случился вечером, когда двое женщин-фельдшеров "своевременно приехали на вызов к пациенту с травмой".
"Пациент был агрессивен и напал на сотрудниц скорой, применив физическую силу. К счастью, на помощь женщинам своевременно пришли соседи: они завели фельдшеров в свою квартиру, вызвали полицию. Полицейские приехали на вызов очень быстро и задержали агрессора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что медикам из-за инцидента пришлось задержаться на вызове на полтора часа, полностью "выпав" из рабочего процесса. "Сотрудники скорой помощи всегда делают все возможное, чтобы помочь вам. Поэтому агрессия в адрес медиков ставит под удар не только их, но и пациентов, которые могут остаться без своевременного оказания медицинской помощи", - обратился к приморцам главный врач КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи Владивостока" Олег Быков, слова которого приводятся в сообщении.
Фельдшеры написали заявления в полицию, подробности выясняют правоохранители.
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