Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали ситуацию в мире тревожной - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230125/situatsiya-1847293367.html
В Кремле назвали ситуацию в мире тревожной
В Кремле назвали ситуацию в мире тревожной - РИА Новости, 25.01.2023
В Кремле назвали ситуацию в мире тревожной
В Европе и мире складывается тревожная ситуация из-за того курса, который выбрали США и страны НАТО, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:29
2023-01-25T13:41
в мире
сша
ссср
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819356241_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_5223e5d9579e33ef261dd6d16201b52f.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Европе и мире складывается тревожная ситуация из-за того курса, который выбрали США и страны НАТО, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя перевод символических часов Судного дня в сторону наступления глобальной катастрофы."Перспективы развития ситуации с учетом той линии, которая была избрана Североатлантическим альянсом под руководством США, перспективы пока не сулят каких-либо элементов разрядки", — сказал он, отвечая на вопрос, чувствуют ли в Кремле тревогу.Песков призвал трезво оценивать ситуацию.Стрелки часов Судного дня, указывающих на угрозу глобальной катастрофы, рекордно близко подошли к "ядерной полуночи" — до нее 90 секунд, сообщил накануне "Бюллетень ученых-атомщиков". Отмечается, что такое решение принято в основном из-за "возрастающей опасности" конфликта на Украине.Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки. Полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед.
https://ria.ru/20230102/evropa-1842741314.html
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
сша
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819356241_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_2fea2059f6399160ec548efd3a2a8c7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ссср, россия, нато
В мире, США, СССР, Россия, НАТО
12:29 25.01.2023 (обновлено: 13:41 25.01.2023)
 
В Кремле назвали ситуацию в мире тревожной

Песков: перевод стрелок часов Судного дня говорит о напряженности ситуации в Европе и мире

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Европе и мире складывается тревожная ситуация из-за того курса, который выбрали США и страны НАТО, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя перевод символических часов Судного дня в сторону наступления глобальной катастрофы.
"Перспективы развития ситуации с учетом той линии, которая была избрана Североатлантическим альянсом под руководством США, перспективы пока не сулят каких-либо элементов разрядки", — сказал он, отвечая на вопрос, чувствуют ли в Кремле тревогу.
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 08:00
Европа стала самой горячей точкой мира
Песков призвал трезво оценивать ситуацию.
Стрелки часов Судного дня, указывающих на угрозу глобальной катастрофы, рекордно близко подошли к "ядерной полуночи" — до нее 90 секунд, сообщил накануне "Бюллетень ученых-атомщиков". Отмечается, что такое решение принято в основном из-за "возрастающей опасности" конфликта на Украине.
Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки. Полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед.
Американский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 08:00
Слабоумие и отвага: американцы хотят дать ВСУ оружие для удара по Крыму
 
В миреСШАСССРРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала