12:29 25.01.2023 (обновлено: 13:41 25.01.2023)
В Кремле назвали ситуацию в мире тревожной
Песков: перевод стрелок часов Судного дня говорит о напряженности ситуации в Европе и мире
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Европе и мире складывается тревожная ситуация из-за того курса, который выбрали США и страны НАТО, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя перевод символических часов Судного дня в сторону наступления глобальной катастрофы.
"Перспективы развития ситуации с учетом той линии, которая была избрана Североатлантическим альянсом под руководством США, перспективы пока не сулят каких-либо элементов разрядки", — сказал он, отвечая на вопрос, чувствуют ли в Кремле тревогу.
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Песков призвал трезво оценивать ситуацию.
Стрелки часов Судного дня, указывающих на угрозу глобальной катастрофы, рекордно близко подошли к "ядерной полуночи" — до нее 90 секунд, сообщил накануне "Бюллетень ученых-атомщиков". Отмечается, что такое решение принято в основном из-за "возрастающей опасности" конфликта на Украине.
Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки. Полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед.