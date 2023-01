https://ria.ru/20230125/situatsiya-1847293367.html

В Кремле назвали ситуацию в мире тревожной

В Кремле назвали ситуацию в мире тревожной - РИА Новости, 25.01.2023

В Кремле назвали ситуацию в мире тревожной

В Европе и мире складывается тревожная ситуация из-за того курса, который выбрали США и страны НАТО, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий... РИА Новости, 25.01.2023

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Европе и мире складывается тревожная ситуация из-за того курса, который выбрали США и страны НАТО, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя перевод символических часов Судного дня в сторону наступления глобальной катастрофы."Перспективы развития ситуации с учетом той линии, которая была избрана Североатлантическим альянсом под руководством США, перспективы пока не сулят каких-либо элементов разрядки", — сказал он, отвечая на вопрос, чувствуют ли в Кремле тревогу.Песков призвал трезво оценивать ситуацию.Стрелки часов Судного дня, указывающих на угрозу глобальной катастрофы, рекордно близко подошли к "ядерной полуночи" — до нее 90 секунд, сообщил накануне "Бюллетень ученых-атомщиков". Отмечается, что такое решение принято в основном из-за "возрастающей опасности" конфликта на Украине.Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки. Полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед.

