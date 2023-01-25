23:33 25.01.2023 (обновлено: 23:50 25.01.2023)
Президент Швейцарии опасается потерять доверие из-за реэкспорта оружия
Президент Швейцарии Берсе опасается потерять доверие из-за реэкспорта оружия на Украину
Ален Берсе. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 25 янв – РИА Новости. Доверие к Швейцарии как к нейтральной стране может вызывать сомнения в случае реэкспорта швейцарских вооружений на территорию, где идут военные действия, заявил в интервью телерадиокомпании RTS президент Алан Берсе.
"Учитывая особую роль, которую Швейцария играет в мире, необходимо поставить под сомнение авторитет Швейцарии как нейтральной страны в случае реэкспорта швейцарских вооружений в зону военных действий", - сказал он.
Президент считает, что Швейцария должна оставаться приверженной своим основополагающим принципам.
"Сейчас не время менять правила экспорта вооружений, как и не время менять правила права на нейтралитет", - добавил Берсе.
Комиссия швейцарского парламента одобрила во вторник поправки в законодательство, которые разрешают реэкспорт произведенного в Швейцарии оружия на Украину. Швейцарским депутатам и сенаторам еще предстоит проголосовать за то, принимать или нет эту поправку к закону.
Ранее Швейцария отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.