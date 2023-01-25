https://ria.ru/20230125/shveytsariya-1847465725.html

Президент Швейцарии опасается потерять доверие из-за реэкспорта оружия

Президент Швейцарии опасается потерять доверие из-за реэкспорта оружия - РИА Новости, 25.01.2023

Президент Швейцарии опасается потерять доверие из-за реэкспорта оружия

Доверие к Швейцарии как к нейтральной стране может вызывать сомнения в случае реэкспорта швейцарских вооружений на территорию, где идут военные действия, заявил РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T23:33

2023-01-25T23:33

2023-01-25T23:50

швейцария

украина

в мире

германия

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ЖЕНЕВА, 25 янв – РИА Новости. Доверие к Швейцарии как к нейтральной стране может вызывать сомнения в случае реэкспорта швейцарских вооружений на территорию, где идут военные действия, заявил в интервью телерадиокомпании RTS президент Алан Берсе.Президент считает, что Швейцария должна оставаться приверженной своим основополагающим принципам."Сейчас не время менять правила экспорта вооружений, как и не время менять правила права на нейтралитет", - добавил Берсе.Комиссия швейцарского парламента одобрила во вторник поправки в законодательство, которые разрешают реэкспорт произведенного в Швейцарии оружия на Украину. Швейцарским депутатам и сенаторам еще предстоит проголосовать за то, принимать или нет эту поправку к закону.Ранее Швейцария отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.

https://ria.ru/20220601/reeksport-1792483108.html

швейцария

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швейцария, украина, в мире, германия