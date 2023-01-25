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Президент Швейцарии опасается потерять доверие из-за реэкспорта оружия - РИА Новости, 25.01.2023
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Президент Швейцарии опасается потерять доверие из-за реэкспорта оружия
Президент Швейцарии опасается потерять доверие из-за реэкспорта оружия - РИА Новости, 25.01.2023
Президент Швейцарии опасается потерять доверие из-за реэкспорта оружия
Доверие к Швейцарии как к нейтральной стране может вызывать сомнения в случае реэкспорта швейцарских вооружений на территорию, где идут военные действия, заявил РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T23:33
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швейцария
украина
в мире
германия
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ЖЕНЕВА, 25 янв – РИА Новости. Доверие к Швейцарии как к нейтральной стране может вызывать сомнения в случае реэкспорта швейцарских вооружений на территорию, где идут военные действия, заявил в интервью телерадиокомпании RTS президент Алан Берсе.Президент считает, что Швейцария должна оставаться приверженной своим основополагающим принципам."Сейчас не время менять правила экспорта вооружений, как и не время менять правила права на нейтралитет", - добавил Берсе.Комиссия швейцарского парламента одобрила во вторник поправки в законодательство, которые разрешают реэкспорт произведенного в Швейцарии оружия на Украину. Швейцарским депутатам и сенаторам еще предстоит проголосовать за то, принимать или нет эту поправку к закону.Ранее Швейцария отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.
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швейцария, украина, в мире, германия
Швейцария, Украина, В мире, Германия
23:33 25.01.2023 (обновлено: 23:50 25.01.2023)
 
Президент Швейцарии опасается потерять доверие из-за реэкспорта оружия

Президент Швейцарии Берсе опасается потерять доверие из-за реэкспорта оружия на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкАлен Берсе
Ален Берсе - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ален Берсе. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 25 янв – РИА Новости. Доверие к Швейцарии как к нейтральной стране может вызывать сомнения в случае реэкспорта швейцарских вооружений на территорию, где идут военные действия, заявил в интервью телерадиокомпании RTS президент Алан Берсе.
"Учитывая особую роль, которую Швейцария играет в мире, необходимо поставить под сомнение авторитет Швейцарии как нейтральной страны в случае реэкспорта швейцарских вооружений в зону военных действий", - сказал он.
Президент считает, что Швейцария должна оставаться приверженной своим основополагающим принципам.
"Сейчас не время менять правила экспорта вооружений, как и не время менять правила права на нейтралитет", - добавил Берсе.
Комиссия швейцарского парламента одобрила во вторник поправки в законодательство, которые разрешают реэкспорт произведенного в Швейцарии оружия на Украину. Швейцарским депутатам и сенаторам еще предстоит проголосовать за то, принимать или нет эту поправку к закону.
Ранее Швейцария отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.
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