https://ria.ru/20230125/sanktsii-1847350847.html

Глава Крыма предложил санкции против Германии после решения о танках

Глава Крыма предложил санкции против Германии после решения о танках - РИА Новости, 25.01.2023

Глава Крыма предложил санкции против Германии после решения о танках

Глава Крыма Сергей Аксенов после решения Германии отправить Киеву танки Leopard 2 предложил запретить экспорт в ФРГ удобрений и энергоносителей. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:21

2023-01-25T15:21

2023-01-25T15:42

в мире

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после решения Германии отправить Киеву танки Leopard 2 предложил запретить экспорт в ФРГ удобрений и энергоносителей. В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. "На мой взгляд, самым эффективным оружием против любой немецкой бронетехники является полное прекращение поставок Германии энергоносителей и удобрений. В данном случае я как гражданин выражаю свое личное мнение", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Он разместил схему танка Leopard 2A4, отметив, что найти уязвимые места этой "кошки" можно самостоятельно, а командование ВС РФ обеспечит бойцов всем необходимым для их уничтожения. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/tanki-1847347707.html

https://ria.ru/20230125/tanki-1847317946.html

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в мире, сергей аксенов (политик), россия, германия, украина, республика крым