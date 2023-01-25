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В МИД Польши оценили перспективу выплат Германией репараций - РИА Новости, 25.01.2023
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В МИД Польши оценили перспективу выплат Германией репараций
В МИД Польши оценили перспективу выплат Германией репараций - РИА Новости, 25.01.2023
В МИД Польши оценили перспективу выплат Германией репараций
Вопрос репараций со стороны Германии за ущерб от Второй мировой войны не будет урегулирован еще несколько поколений, заявил министр правительства Польши по... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:25
2023-01-25T12:45
в мире
польша
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ВАРШАВА, 25 янв — РИА Новости. Вопрос репараций со стороны Германии за ущерб от Второй мировой войны не будет урегулирован еще несколько поколений, заявил министр правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк в эфире радиостанции Zet.Чиновник подчеркнул, что получение репараций — право детей и внуков, это "нереализованная обязанность, которую Германия должна принять".Власти Польши потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. Варшава попросила конгресс США, ЮНЕСКО, Совет Европы, ООН, страны — члены ЕС и НАТО помочь с получением этих денег. Как заявили в правительстве Германии, там считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от выплат в 1953 году.
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в мире, польша, германия
В мире, Польша, Германия
11:25 25.01.2023 (обновлено: 12:45 25.01.2023)
 
В МИД Польши оценили перспективу выплат Германией репараций

Польский политик Шинковский: тема репараций от Германии будет тянуться несколько поколений

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД ПольшиЗдание МИД Польши
Здание МИД Польши - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД Польши
Здание МИД Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 янв — РИА Новости. Вопрос репараций со стороны Германии за ущерб от Второй мировой войны не будет урегулирован еще несколько поколений, заявил министр правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк в эфире радиостанции Zet.
"В перспективе ближайших нескольких месяцев, скорее всего, нет, в перспективе ближайших нескольких лет, возможно, тоже нет, но в перспективе нескольких поколений, я убежден, что да", — ответил он на вопрос, когда Польша сможет получить выплаты.
Чиновник подчеркнул, что получение репараций — право детей и внуков, это "нереализованная обязанность, которую Германия должна принять".
Власти Польши потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.
Варшава попросила конгресс США, ЮНЕСКО, Совет Европы, ООН, страны — члены ЕС и НАТО помочь с получением этих денег.
Как заявили в правительстве Германии, там считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от выплат в 1953 году.
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