https://ria.ru/20230125/raskhodovanie-1847462513.html

Сызранский депутат отверг обвинения в расходовании 2,2 миллиона рублей

Сызранский депутат отверг обвинения в расходовании 2,2 миллиона рублей - РИА Новости, 25.01.2023

Сызранский депутат отверг обвинения в расходовании 2,2 миллиона рублей

Депутат Сызранской городской думы Самарской области Сергей Иванов отверг обвинения в том, что при реконструкции Курской битвы за почти 2,2 миллиона рублей... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T23:01

2023-01-25T23:01

2023-01-25T23:01

сызрань

россия

самарская область

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САРАТОВ, 25 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат Сызранской городской думы Самарской области Сергей Иванов отверг обвинения в том, что при реконструкции Курской битвы за почти 2,2 миллиона рублей использовались "бутафорские танки" и в качестве спецэффектов участники якобы били руками по макетам, изображая выстрелы. Ранее СМИ сообщили, что общественники обратились в прокуратуру с требованием проверить расходование почти 2,2 миллиона рублей, выделенных на историко-патриотический фестиваль для детей и подростков "Я помню и горжусь!" в Сызрани, в рамках которого в спортзале местного вуза была проведена реконструкция Курской битвы, где якобы использовались бутафорские танки из картона и в качестве спецэффектов участники били ладонями по обшивке этих макетов, имитируя звуки выстрелов. Он пояснил, что на грант в 2,175 миллиона рублей, выделенный Президентским фондом культурных инициатив, "Сплочение" должно было провести фестиваль для школьников, который состоит из теоретической и практической частей. По его словам, на следующий день после первого теоретического урока произошла стрельба в ижевской школе, и массовые мероприятия в школах Сызрани ограничили, в связи с чем по согласованию с грантодателем целевая аудитория проекта была заменена на студентов, а сроки фестиваля сдвинулись так, что реконструкцию Курской битвы, изначально планировавшуюся на улице, пришлось проводить в помещении на базе филиала Самарского государственного технического университета. "Студенты стали участниками, а дети из пяти школ, для которых предназначалось (мероприятие), стали зрителями. Мы провели пять реконструкций не с бутафорскими танками, а с железными. Немецкую форму нам сшили по заказу. Фонд культурных инициатив дал нам деньги ровно на то, что мы сделали. На что нам дали деньги, мы это купили, и оно лежит у меня дома: у меня дом большой, и во дворе стоят танки... Вся эта одежда, оружие и все-все-все, кроме салюта, лежит у меня дома... Эти 100 тысяч (рублей) на спецэффекты потратили на выносную выставку, и по окончании проекта мы одну выставку подарили в патриотический школьный музей, а вторую - в наш городской краеведческий музей", - рассказал депутат, пояснив, что технику по контракту обязан хранить на балансе в течение трех лет, но ею уже интересуются местные патриотические клубы для проведения мероприятий. Он отметил, что сейчас проводится прокурорская проверка. "Прокуратуре я уже все объяснил. Сейчас они запросили о контрагентах (информацию)", - сказал собеседник агентства, добавив, что отчет по проекту уже сдан в Фонд культурных инициатив. По его словам, в рамках проекта по согласованию с грантодателем шесть деревянных танков были заменены на четыре железных, а вместо одной передвижной выставки о 10 героях из Сызрани были сделаны две и сразу обо всех 27 героях города - 27 Героях Советского Союза и трех полных кавалерах ордена Славы, на заказ была сшита дорогая немецкая форма, закуплены настоящие советские кожаные ремни с блестящей бляхой, а каждому из 550 участников реконструкции и школьникам были подарены пилотки. Иванов подчеркнул, что на распространенном видео запечатлена не сама реконструкция, а ее репетиция, тогда как саму постановку показывали пять раз, в ней участвовали 550 студентов, использовался дымовой эффект, профессиональная озвучка выстрелов, выступал духовой оркестр. "Грантодатель претензий не имеет, мы-то с ним разговаривали, они-то знают изнутри это", - отметил он. Согласно письму прокуратуры Сызрани от 24 января, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, надзорное ведомство запросило у Иванова сведения о реализации проекта "Реконструкция Курской битвы", фото- и видеотчеты, копии финансового и аналитического отчетов по проекту, копии всех договоров с физическими и юридическими лицами в рамках этого проекта. "В связи с рассмотрением обращения гражданина Третьякова К.А. ... от 23 января 2023 прокуратурой Сызрани проводится проверка", - говорится в письме прокуратуры в адрес Иванова. Комментариями прокуратуры РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20221212/khischenie-1838003291.html

https://ria.ru/20230123/khischenie-1846689277.html

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сызрань, россия, самарская область