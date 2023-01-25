https://ria.ru/20230125/rabstvo-1847407659.html
В Нижнем Новгороде возбудили дело о трудовом рабстве
В Нижнем Новгороде возбудили дело о трудовом рабстве - РИА Новости, 25.01.2023
В Нижнем Новгороде возбудили дело о трудовом рабстве
Уголовное дело о незаконном лишении свободы иностранных граждан возбудили в Нижнем Новгороде, где граждан Узбекистана заставляли бесплатно работать на стройке,... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T18:12
2023-01-25T18:12
2023-01-25T18:17
происшествия
нижний новгород
россия
следственный комитет россии (ск рф)
узбекистан
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Уголовное дело о незаконном лишении свободы иностранных граждан возбудили в Нижнем Новгороде, где граждан Узбекистана заставляли бесплатно работать на стройке, сообщает следственное управление СК РФ по области. Ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что двое молодых рабочих из Узбекистана приехали в Россию на заработки, где их земляк-бригадир отобрал у них документы, заставлял работать на строительстве детского сада в Нижнем Новгороде, при этом ничего не платил им и регулярно угрожал. Спустя некоторое время мужчинам удалось сбежать. "По результатам проведения доследственной проверки по информации из СМИ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). По версии следствия, в период до 22 января двое граждан Республики Узбекистан незаконно удерживались в помещении детского дошкольного учреждения в Московском районе Нижнего Новгорода с целью осуществления ими отделочных работ на безвозмездной основе. СК продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230123/sud-1846784544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф), узбекистан, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Узбекистан, Нижегородская область
18:12 25.01.2023 (обновлено: 18:17 25.01.2023)
В Нижнем Новгороде возбудили дело о трудовом рабстве
В Нижнем Новгороде возбудили дело о незаконном лишении свободы граждан Узбекистана