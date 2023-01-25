https://ria.ru/20230125/primirenie-1847308649.html

Патриарх Кирилл призвал украинцев и русских к примирению

Патриарх Кирилл призвал украинцев и русских к примирению - РИА Новости, 25.01.2023

Патриарх Кирилл призвал украинцев и русских к примирению

Российское государство стоит перед лицом судьбоносных вызовов, и нужно найти на них ответ, который бы укрепил связи народов исторической Руси, в том числе... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:29

2023-01-25T13:29

2023-01-25T13:29

религия

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

украина

белоруссия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российское государство стоит перед лицом судьбоносных вызовов, и нужно найти на них ответ, который бы укрепил связи народов исторической Руси, в том числе русского, украинского и белорусского, они должны "остановить попытки междоусобной брани" и не поддаваться на провокации, заявил в среду патриарх Московский и вся Руси Кирилл в проповеди после богослужения в храме Христа Спасителя. "Дай Бог, чтобы Господь приклонил милость ко всей исторической Руси, государству нашему Российскому, которое сегодня действительно стоит перед лицом многих опасных, но одновременно и судьбоносных вызовов. И дай Бог, чтобы на эти вызовы был найден правильный ответ, который бы содействовал дальнейшему укреплению братских связей народов, входящих в Святую Русь. Сегодня эта задача является важной частью миссии нашей Церкви", - сказал патриарх Кирилл. Он отметил, что сейчас практически не осталось ни одной организации, "которая, не будучи вовлечена в политическую перипетию, имела бы влияние на просторах Святой Руси". "Церковь наша – это церковь всея Руси. И Россия, и Украина, и Белоруссия, и прочие страны и народы, входящие в эту историческую Русь, являются местом нашего пасторского служения. Значит, и проблемы, которые возникают, должны сопровождаться нашей горячей молитвой о том, чтобы Господь в первую очередь примирил людей", - подчеркнул патриарх Кирилл. По его словам, когда народ вступает в эпоху междоусобиц, в Церкви "становится еще более актуальным великое дело примирения – поверх всяких границ и конфликтов". "Поэтому мое слово сегодня – и к россиянам, и к украинцам, и к белорусам – и ко всем остальным, кто входит в историческую реальность святой Руси, – делать все для того, чтобы враг рода человеческого (дьявол – ред.), посеяв семена вражды, не добился того, чтобы брат восставал на брата, чтобы всякие попытки междоусобной брани были полностью остановлены и искоренены, чтобы мир, благоденствие и братская любовь присутствовали среди всех народов исторической Руси", - призвал предстоятель Русской церкви. По его словам, эти молитвы сегодня "сопровождаются мыслями и сопереживаниями со всеми, кто лишился крова, здоровья, жизни". "Я сегодня призываю усилить молитву за мир и примирение народов Святой Руси, чтобы никакие провокации и соблазны, никакие семена, которые сеются дьяволом, не могли прорасти в плевелы, могущие заглушить общую духовную жизнь народов Святой Руси", - заключил предстоятель.

https://ria.ru/20230125/sanktsii-1847269545.html

https://ria.ru/20230124/kirill-1846958776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, украина, белоруссия