https://ria.ru/20230125/prikaz-1847221420.html

На Украине ужесточили ответственность за невыполнение приказа, пишут СМИ

На Украине ужесточили ответственность за невыполнение приказа, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2023

На Украине ужесточили ответственность за невыполнение приказа, пишут СМИ

Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность украинских военных за невыполнение приказа, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T01:37

2023-01-25T01:37

2023-01-25T01:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность украинских военных за невыполнение приказа, сообщает украинское издание "Страна.ua". Согласно закону, судам запретят смягчать наказание или выносить условные приговоры за такие преступления, как неповиновение, неисполнение приказа, дезертирство, угрозы или насилие в отношении начальника, самовольное оставление поле боя. Кроме того, закон также предусматривает увеличение сроков наказания за употребление алкоголя или наркотиков во время военного положения.

https://ria.ru/20230125/zaluzhnyy-1847221227.html

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в мире, украина, владимир зеленский