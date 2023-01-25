https://ria.ru/20230125/prikaz-1847221420.html
На Украине ужесточили ответственность за невыполнение приказа, пишут СМИ
На Украине ужесточили ответственность за невыполнение приказа, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2023
На Украине ужесточили ответственность за невыполнение приказа, пишут СМИ
Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность украинских военных за невыполнение приказа, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T01:37
2023-01-25T01:37
2023-01-25T01:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность украинских военных за невыполнение приказа, сообщает украинское издание "Страна.ua". Согласно закону, судам запретят смягчать наказание или выносить условные приговоры за такие преступления, как неповиновение, неисполнение приказа, дезертирство, угрозы или насилие в отношении начальника, самовольное оставление поле боя. Кроме того, закон также предусматривает увеличение сроков наказания за употребление алкоголя или наркотиков во время военного положения.
https://ria.ru/20230125/zaluzhnyy-1847221227.html
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в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский
На Украине ужесточили ответственность за невыполнение приказа, пишут СМИ
"Страна.ua": Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности военных