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На Украине ужесточили ответственность за невыполнение приказа, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/prikaz-1847221420.html
На Украине ужесточили ответственность за невыполнение приказа, пишут СМИ
На Украине ужесточили ответственность за невыполнение приказа, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2023
На Украине ужесточили ответственность за невыполнение приказа, пишут СМИ
Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность украинских военных за невыполнение приказа, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T01:37
2023-01-25T01:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность украинских военных за невыполнение приказа, сообщает украинское издание "Страна.ua". Согласно закону, судам запретят смягчать наказание или выносить условные приговоры за такие преступления, как неповиновение, неисполнение приказа, дезертирство, угрозы или насилие в отношении начальника, самовольное оставление поле боя. Кроме того, закон также предусматривает увеличение сроков наказания за употребление алкоголя или наркотиков во время военного положения.
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в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский
01:37 25.01.2023
 
На Украине ужесточили ответственность за невыполнение приказа, пишут СМИ

"Страна.ua": Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности военных

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные в Артемовске
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность украинских военных за невыполнение приказа, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Президент подписал скандальный закон №8271 об усилении ответственности военных, принятый парламентом полтора месяца назад", - говорится в сообщении.
Согласно закону, судам запретят смягчать наказание или выносить условные приговоры за такие преступления, как неповиновение, неисполнение приказа, дезертирство, угрозы или насилие в отношении начальника, самовольное оставление поле боя.
Кроме того, закон также предусматривает увеличение сроков наказания за употребление алкоголя или наркотиков во время военного положения.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
01:26Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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