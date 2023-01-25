https://ria.ru/20230125/pozhar-1847382596.html

В Киеве в одном из торговых центров вспыхнул пожар

В Киеве в одном из торговых центров вспыхнул пожар - РИА Новости, 25.01.2023

В Киеве в одном из торговых центров вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в одном из торговых центров Киева, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:45

2023-01-25T16:45

2023-01-25T16:45

в мире

киев

украина

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пожар вспыхнул в одном из торговых центров Киева, сообщили местные СМИ. По данным украинского издания "Страна.ua", загорелся ТЦ "Дрим таун", расположенный в Оболонском районе города. "Пожар в торговом центре "Дрим таун" в Киеве", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. О причинах пожара и принимаемых мерах пока не сообщается. Издание публикует видео задымления в здании ТЦ.

https://ria.ru/20230125/teatr-1847362385.html

киев

украина

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, киев, украина