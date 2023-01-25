https://ria.ru/20230125/pozhar-1847382596.html
В Киеве в одном из торговых центров вспыхнул пожар
В Киеве в одном из торговых центров вспыхнул пожар - РИА Новости, 25.01.2023
В Киеве в одном из торговых центров вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул в одном из торговых центров Киева, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:45
2023-01-25T16:45
2023-01-25T16:45
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украина
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пожар вспыхнул в одном из торговых центров Киева, сообщили местные СМИ. По данным украинского издания "Страна.ua", загорелся ТЦ "Дрим таун", расположенный в Оболонском районе города. "Пожар в торговом центре "Дрим таун" в Киеве", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. О причинах пожара и принимаемых мерах пока не сообщается. Издание публикует видео задымления в здании ТЦ.
https://ria.ru/20230125/teatr-1847362385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
В Киеве в одном из торговых центров вспыхнул пожар
В Оболонском районе Киева вспыхнул пожар в торговом центре "Дрим таун"