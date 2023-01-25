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В Киеве в одном из торговых центров вспыхнул пожар - РИА Новости, 25.01.2023
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В Киеве в одном из торговых центров вспыхнул пожар
В Киеве в одном из торговых центров вспыхнул пожар - РИА Новости, 25.01.2023
В Киеве в одном из торговых центров вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул в одном из торговых центров Киева, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:45
2023-01-25T16:45
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пожар вспыхнул в одном из торговых центров Киева, сообщили местные СМИ. По данным украинского издания "Страна.ua", загорелся ТЦ "Дрим таун", расположенный в Оболонском районе города. "Пожар в торговом центре "Дрим таун" в Киеве", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. О причинах пожара и принимаемых мерах пока не сообщается. Издание публикует видео задымления в здании ТЦ.
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в мире, киев, украина
В мире, Киев, Украина
16:45 25.01.2023
 
В Киеве в одном из торговых центров вспыхнул пожар

В Оболонском районе Киева вспыхнул пожар в торговом центре "Дрим таун"

© AP Photo / Roman HrytsynaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пожар вспыхнул в одном из торговых центров Киева, сообщили местные СМИ.
По данным украинского издания "Страна.ua", загорелся ТЦ "Дрим таун", расположенный в Оболонском районе города.
"Пожар в торговом центре "Дрим таун" в Киеве", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
О причинах пожара и принимаемых мерах пока не сообщается. Издание публикует видео задымления в здании ТЦ.
Здание Московского государственного музыкального театра фольклора Русская песня - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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