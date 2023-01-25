https://ria.ru/20230125/pozhar-1847239263.html

На месте пожара в Бурятии нашли тела двух человек

На месте пожара в Бурятии нашли тела двух человек - РИА Новости, 25.01.2023

На месте пожара в Бурятии нашли тела двух человек

В Хоринском районе Бурятии на месте пожара обнаружены тела двух погибших, сообщает республиканский главк МЧС России в своем телеграм-канале. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T08:51

2023-01-25T08:51

2023-01-25T08:51

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 25 янв - РИА Новости. В Хоринском районе Бурятии на месте пожара обнаружены тела двух погибших, сообщает республиканский главк МЧС России в своем телеграм-канале. "Утром 25 января от диспетчера ЦППС в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что в местности "Шара-Хунды", вблизи населенного пункта Баян-Гол Хоринского района, на месте пожара в личном подсобном хозяйстве местным населением были обнаружены тела двух погибших мужчин 1961 и 1964 годов рождения", - сообщает ведомство. При этом отмечается, что сообщений о данном пожаре в пожарную охрану не поступало, к ликвидации возгорания пожарные не привлекались. Жилое строение полностью уничтожено огнем. На месте происшествия работают следователи. Они установят причины и обстоятельства пожара.

https://ria.ru/20230125/pozhar-1847234412.html

россия

республика бурятия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия