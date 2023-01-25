https://ria.ru/20230125/pozhar-1847239263.html
На месте пожара в Бурятии нашли тела двух человек
На месте пожара в Бурятии нашли тела двух человек - РИА Новости, 25.01.2023
На месте пожара в Бурятии нашли тела двух человек
В Хоринском районе Бурятии на месте пожара обнаружены тела двух погибших, сообщает республиканский главк МЧС России в своем телеграм-канале. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T08:51
2023-01-25T08:51
2023-01-25T08:51
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 25 янв - РИА Новости. В Хоринском районе Бурятии на месте пожара обнаружены тела двух погибших, сообщает республиканский главк МЧС России в своем телеграм-канале. "Утром 25 января от диспетчера ЦППС в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что в местности "Шара-Хунды", вблизи населенного пункта Баян-Гол Хоринского района, на месте пожара в личном подсобном хозяйстве местным населением были обнаружены тела двух погибших мужчин 1961 и 1964 годов рождения", - сообщает ведомство. При этом отмечается, что сообщений о данном пожаре в пожарную охрану не поступало, к ликвидации возгорания пожарные не привлекались. Жилое строение полностью уничтожено огнем. На месте происшествия работают следователи. Они установят причины и обстоятельства пожара.
https://ria.ru/20230125/pozhar-1847234412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Бурятия
На месте пожара в Бурятии нашли тела двух человек
На месте пожара в Хоринском районе Бурятии нашли тела двух человек