https://ria.ru/20230125/pozhar-1847234412.html

В Кирове ликвидировали пожар в Феодоровской церкви

В Кирове ликвидировали пожар в Феодоровской церкви - РИА Новости, 25.01.2023

В Кирове ликвидировали пожар в Феодоровской церкви

Пожар в Феодоровской церкви города Кирова ликвидирован, сообщает в своем телеграм-канале главк МЧС по Кировской области. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T07:49

2023-01-25T07:49

2023-01-25T09:49

происшествия

киров

кировская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Пожар в Феодоровской церкви города Кирова ликвидирован, сообщает в своем телеграм-канале главк МЧС по Кировской области. Информация о пожаре в церкви Феодоровской иконы Божей Матери на Набережной Грина поступила в среду в 01.38. Первоначально площадь пожара составила 50 квадратных метров. Причину пожара предстоит установить дознавателям МЧС. Церковь находится на набережной Грина у реки Вятки, она была построена в 2007 году.

https://ria.ru/20230124/pozhar-1846988914.html

киров

кировская область

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2023

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происшествия, киров, кировская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)