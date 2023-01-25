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В Кирове ликвидировали пожар в Феодоровской церкви - РИА Новости, 25.01.2023
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В Кирове ликвидировали пожар в Феодоровской церкви
В Кирове ликвидировали пожар в Феодоровской церкви - РИА Новости, 25.01.2023
В Кирове ликвидировали пожар в Феодоровской церкви
Пожар в Феодоровской церкви города Кирова ликвидирован, сообщает в своем телеграм-канале главк МЧС по Кировской области. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T07:49
2023-01-25T09:49
происшествия
киров
кировская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Пожар в Феодоровской церкви города Кирова ликвидирован, сообщает в своем телеграм-канале главк МЧС по Кировской области. Информация о пожаре в церкви Феодоровской иконы Божей Матери на Набережной Грина поступила в среду в 01.38. Первоначально площадь пожара составила 50 квадратных метров. Причину пожара предстоит установить дознавателям МЧС. Церковь находится на набережной Грина у реки Вятки, она была построена в 2007 году.
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происшествия, киров, кировская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Киров, Кировская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:49 25.01.2023 (обновлено: 09:49 25.01.2023)
 
В Кирове ликвидировали пожар в Феодоровской церкви

ГУМЧС: в Кирове ликвидировали пожар в Феодоровской церкви

© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ / Перейти в медиабанкПожар в Федоровской церкви на набережной Грина в Кирове
Пожар в Федоровской церкви на набережной Грина в Кирове - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Пожар в Федоровской церкви на набережной Грина в Кирове
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Пожар в Феодоровской церкви города Кирова ликвидирован, сообщает в своем телеграм-канале главк МЧС по Кировской области.
Информация о пожаре в церкви Феодоровской иконы Божей Матери на Набережной Грина поступила в среду в 01.38. Первоначально площадь пожара составила 50 квадратных метров.
"Пожар был локализован на площади 225 квадратных метров. Погибших и травмированных нет. На месте пожара работали 35 человек, 12 единиц техники. Пожар полностью ликвидирован в 06:00", - говорится в сообщении.
Причину пожара предстоит установить дознавателям МЧС.
Церковь находится на набережной Грина у реки Вятки, она была построена в 2007 году.
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ПроисшествияКировКировская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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