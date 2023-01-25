https://ria.ru/20230125/pozhar-1847234412.html
В Кирове ликвидировали пожар в Феодоровской церкви
В Кирове ликвидировали пожар в Феодоровской церкви - РИА Новости, 25.01.2023
В Кирове ликвидировали пожар в Феодоровской церкви
Пожар в Феодоровской церкви города Кирова ликвидирован, сообщает в своем телеграм-канале главк МЧС по Кировской области. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T07:49
2023-01-25T07:49
2023-01-25T09:49
происшествия
киров
кировская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Пожар в Феодоровской церкви города Кирова ликвидирован, сообщает в своем телеграм-канале главк МЧС по Кировской области. Информация о пожаре в церкви Феодоровской иконы Божей Матери на Набережной Грина поступила в среду в 01.38. Первоначально площадь пожара составила 50 квадратных метров. Причину пожара предстоит установить дознавателям МЧС. Церковь находится на набережной Грина у реки Вятки, она была построена в 2007 году.
https://ria.ru/20230124/pozhar-1846988914.html
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происшествия, киров, кировская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Киров, Кировская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:49 25.01.2023 (обновлено: 09:49 25.01.2023)
В Кирове ликвидировали пожар в Феодоровской церкви
ГУМЧС: в Кирове ликвидировали пожар в Феодоровской церкви