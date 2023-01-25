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В Липецкой области увеличат посевные площади до 1,4 миллиона гектаров - РИА Новости, 25.01.2023
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Липецкая область
https://ria.ru/20230125/posevnye-1847367439.html
В Липецкой области увеличат посевные площади до 1,4 миллиона гектаров
В Липецкой области увеличат посевные площади до 1,4 миллиона гектаров - РИА Новости, 25.01.2023
В Липецкой области увеличат посевные площади до 1,4 миллиона гектаров
Аграрии Липецкой области в 2023 году увеличат посевные площади под всеми основными сельскохозяйственными культурами – в целом общая площадь под посевами в... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:12
2023-01-25T16:12
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
экономика
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ЛИПЕЦК, 25 янв – РИА Новости. Аграрии Липецкой области в 2023 году увеличат посевные площади под всеми основными сельскохозяйственными культурами – в целом общая площадь под посевами в хозяйствах всех категорий составит 1,4 миллиона гектаров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что под яровые зерновые и зернобобовые культуры в этом году отдадут почти 500 тысяч гектаров пашни, что на 35 тысяч гектаров больше, чем в прошлом периоде. На 7% больше посеют яровой пшеницы и ячменя, в 2,4 раза - гороха. Зернобобовым культурам в этом году планируется отдать площадей в 2,1 раза больше, чем в 2022 году.Артамонов также отметил, что в связи с растущим спросом на продукты из сахарной свеклы и масличных культур, будут значительно увеличены посевные площади практически под всеми основными техническими культурами. Ими планируется засеять 536 тысяч гектаров. Это почти на 30 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Посевы сахарной свеклы и подсолнечника увеличатся на 7%. Площади под соей вырастут на 11%."В агропромышленном комплексе трудятся настоящие профессионалы, которые никогда нас не подводили. Уверен, что и в наступившем году липецкие аграрии смогут показать хороший результат и обеспечить продовольствием жителей области и других регионов", – отмечает губернатор.Он добавил, что посадки картофеля и овощей открытого грунта останутся на уровне 2022 года - 24 тысячи гектаров и 5,6 тысячи гектаров соответственно. Кормовыми культурами засеют 60 тысячах гектаров, что также соответствует уровню прошлого года.
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липецкая область, игорь артамонов, экономика
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика
16:12 25.01.2023
 

В Липецкой области увеличат посевные площади до 1,4 миллиона гектаров

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 25 янв – РИА Новости. Аграрии Липецкой области в 2023 году увеличат посевные площади под всеми основными сельскохозяйственными культурами – в целом общая площадь под посевами в хозяйствах всех категорий составит 1,4 миллиона гектаров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что под яровые зерновые и зернобобовые культуры в этом году отдадут почти 500 тысяч гектаров пашни, что на 35 тысяч гектаров больше, чем в прошлом периоде. На 7% больше посеют яровой пшеницы и ячменя, в 2,4 раза - гороха. Зернобобовым культурам в этом году планируется отдать площадей в 2,1 раза больше, чем в 2022 году.
Артамонов также отметил, что в связи с растущим спросом на продукты из сахарной свеклы и масличных культур, будут значительно увеличены посевные площади практически под всеми основными техническими культурами. Ими планируется засеять 536 тысяч гектаров. Это почти на 30 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Посевы сахарной свеклы и подсолнечника увеличатся на 7%. Площади под соей вырастут на 11%.
"В агропромышленном комплексе трудятся настоящие профессионалы, которые никогда нас не подводили. Уверен, что и в наступившем году липецкие аграрии смогут показать хороший результат и обеспечить продовольствием жителей области и других регионов", – отмечает губернатор.
Он добавил, что посадки картофеля и овощей открытого грунта останутся на уровне 2022 года - 24 тысячи гектаров и 5,6 тысячи гектаров соответственно. Кормовыми культурами засеют 60 тысячах гектаров, что также соответствует уровню прошлого года.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 16:01Липецкая область
Липецкие аграрии получат в 2023 году около 300 млн рублей господдержки
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновЭкономика
 
 
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