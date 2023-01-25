https://ria.ru/20230125/posevnye-1847367439.html

В Липецкой области увеличат посевные площади до 1,4 миллиона гектаров

В Липецкой области увеличат посевные площади до 1,4 миллиона гектаров - РИА Новости, 25.01.2023

В Липецкой области увеличат посевные площади до 1,4 миллиона гектаров

Аграрии Липецкой области в 2023 году увеличат посевные площади под всеми основными сельскохозяйственными культурами – в целом общая площадь под посевами в... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:12

2023-01-25T16:12

2023-01-25T16:12

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

экономика

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ЛИПЕЦК, 25 янв – РИА Новости. Аграрии Липецкой области в 2023 году увеличат посевные площади под всеми основными сельскохозяйственными культурами – в целом общая площадь под посевами в хозяйствах всех категорий составит 1,4 миллиона гектаров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что под яровые зерновые и зернобобовые культуры в этом году отдадут почти 500 тысяч гектаров пашни, что на 35 тысяч гектаров больше, чем в прошлом периоде. На 7% больше посеют яровой пшеницы и ячменя, в 2,4 раза - гороха. Зернобобовым культурам в этом году планируется отдать площадей в 2,1 раза больше, чем в 2022 году.Артамонов также отметил, что в связи с растущим спросом на продукты из сахарной свеклы и масличных культур, будут значительно увеличены посевные площади практически под всеми основными техническими культурами. Ими планируется засеять 536 тысяч гектаров. Это почти на 30 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Посевы сахарной свеклы и подсолнечника увеличатся на 7%. Площади под соей вырастут на 11%."В агропромышленном комплексе трудятся настоящие профессионалы, которые никогда нас не подводили. Уверен, что и в наступившем году липецкие аграрии смогут показать хороший результат и обеспечить продовольствием жителей области и других регионов", – отмечает губернатор.Он добавил, что посадки картофеля и овощей открытого грунта останутся на уровне 2022 года - 24 тысячи гектаров и 5,6 тысячи гектаров соответственно. Кормовыми культурами засеют 60 тысячах гектаров, что также соответствует уровню прошлого года.

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липецкая область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, экономика