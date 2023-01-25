https://ria.ru/20230125/poiski-1847243879.html

Пропавшая в Бурятии девочка добралась до Челябинска на фуре

Пропавшая в Бурятии девочка добралась до Челябинска на фуре - РИА Новости, 25.01.2023

Пропавшая в Бурятии девочка добралась до Челябинска на фуре

Пропавшая в Бурятии и через неделю найденная в Челябинске 13-летняя девочка добралась до уральского города с дальнобойщиками, сообщает республиканское... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T09:13

2023-01-25T09:13

2023-01-25T11:33

происшествия

челябинск

россия

иволгинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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УЛАН-УДЭ, 25 янв — РИА Новости. Пропавшая в Бурятии и через неделю найденная в Челябинске 13-летняя девочка добралась до уральского города с дальнобойщиками, сообщает республиканское управление СК. Школьница пропала 17 января после того, как прокатилась на машине со знакомым мужчиной. В поисках подростка принимали участие правоохранители, волонтеры, следователи возбудили уголовное дело. Во вторник ее нашли за тысячи километров от дома — в Челябинске. "По данным следствия, девочка из села Сотниково на попутном большегрузном автомобиле дальнего следования добралась до Челябинска, где пришла в одну из гостиниц и попыталась устроиться на работу, сообщив, что потеряла документы", — сказано в пресс-релизе.После этого администратор вызвала полицию, которая установила, что девочка находится в розыске.По словам самой школьницы, ее никто не обижал.Следователи планируют провести допрос и судебно-медицинскую экспертизу подростка. Сотрудники полиции доставят девочку обратно домой.СК выясняет все детали произошедшего.

https://ria.ru/20220831/kolodets-1813420246.html

https://ria.ru/20221123/buryatiya-1833540167.html

челябинск

россия

иволгинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, челябинск, россия, иволгинский район, следственный комитет россии (ск рф)