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Пропавшая в Бурятии девочка добралась до Челябинска на фуре - РИА Новости, 25.01.2023
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Пропавшая в Бурятии девочка добралась до Челябинска на фуре
Пропавшая в Бурятии девочка добралась до Челябинска на фуре - РИА Новости, 25.01.2023
Пропавшая в Бурятии девочка добралась до Челябинска на фуре
Пропавшая в Бурятии и через неделю найденная в Челябинске 13-летняя девочка добралась до уральского города с дальнобойщиками, сообщает республиканское... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T09:13
2023-01-25T11:33
происшествия
челябинск
россия
иволгинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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УЛАН-УДЭ, 25 янв — РИА Новости. Пропавшая в Бурятии и через неделю найденная в Челябинске 13-летняя девочка добралась до уральского города с дальнобойщиками, сообщает республиканское управление СК. Школьница пропала 17 января после того, как прокатилась на машине со знакомым мужчиной. В поисках подростка принимали участие правоохранители, волонтеры, следователи возбудили уголовное дело. Во вторник ее нашли за тысячи километров от дома — в Челябинске. "По данным следствия, девочка из села Сотниково на попутном большегрузном автомобиле дальнего следования добралась до Челябинска, где пришла в одну из гостиниц и попыталась устроиться на работу, сообщив, что потеряла документы", — сказано в пресс-релизе.После этого администратор вызвала полицию, которая установила, что девочка находится в розыске.По словам самой школьницы, ее никто не обижал.Следователи планируют провести допрос и судебно-медицинскую экспертизу подростка. Сотрудники полиции доставят девочку обратно домой.СК выясняет все детали произошедшего.
https://ria.ru/20220831/kolodets-1813420246.html
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происшествия, челябинск, россия, иволгинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Иволгинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
09:13 25.01.2023 (обновлено: 11:33 25.01.2023)
 
Пропавшая в Бурятии девочка добралась до Челябинска на фуре

Пропавшая в Бурятии девочка добралась до Челябинска на фуре и пыталась устроиться в отель

© Depositphotos.com / pingvin1337Вид на Челябинск
Вид на Челябинск - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Depositphotos.com / pingvin1337
Вид на Челябинск. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 25 янв — РИА Новости. Пропавшая в Бурятии и через неделю найденная в Челябинске 13-летняя девочка добралась до уральского города с дальнобойщиками, сообщает республиканское управление СК.
Школьница пропала 17 января после того, как прокатилась на машине со знакомым мужчиной. В поисках подростка принимали участие правоохранители, волонтеры, следователи возбудили уголовное дело. Во вторник ее нашли за тысячи километров от дома — в Челябинске.
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"По данным следствия, девочка из села Сотниково на попутном большегрузном автомобиле дальнего следования добралась до Челябинска, где пришла в одну из гостиниц и попыталась устроиться на работу, сообщив, что потеряла документы", — сказано в пресс-релизе.
После этого администратор вызвала полицию, которая установила, что девочка находится в розыске.
По словам самой школьницы, ее никто не обижал.
Следователи планируют провести допрос и судебно-медицинскую экспертизу подростка. Сотрудники полиции доставят девочку обратно домой.
СК выясняет все детали произошедшего.
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ПроисшествияЧелябинскРоссияИволгинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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