https://ria.ru/20230125/pogoda-1847236114.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 25.01.2023

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Облачная погода без осадков и около нуля градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T08:11

2023-01-25T08:11

2023-01-25T08:11

погода

москва

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_585:134:2964:1472_1920x0_80_0_0_70e941586865ffe774d996452d53a441.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Облачная погода без осадков и около нуля градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков. Днём в Москве около 0 градусов, в Подмосковье -минус 4 - плюс 1 градус", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и составит 754 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20230124/fevral-1847032831.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье)