https://ria.ru/20230125/pogoda-1847236114.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 25.01.2023
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Облачная погода без осадков и около нуля градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T08:11
2023-01-25T08:11
2023-01-25T08:11
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Облачная погода без осадков и около нуля градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков. Днём в Москве около 0 градусов, в Подмосковье -минус 4 - плюс 1 градус", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и составит 754 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20230124/fevral-1847032831.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье)
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптик Котилевская: в Москве в среду ожидается облачная погода и около нуля градусов