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Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 25.01.2023
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Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 25.01.2023
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Облачная погода без осадков и около нуля градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T08:11
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погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Облачная погода без осадков и около нуля градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков. Днём в Москве около 0 градусов, в Подмосковье -минус 4 - плюс 1 градус", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и составит 754 миллиметра ртутного столба.
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погода, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье)
08:11 25.01.2023
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптик Котилевская: в Москве в среду ожидается облачная погода и около нуля градусов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Облачная погода без осадков и около нуля градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков. Днём в Москве около 0 градусов, в Подмосковье -минус 4 - плюс 1 градус", - сказала Котилевская.
Синоптик отметила, что ветер будет дуть юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и составит 754 миллиметра ртутного столба.
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