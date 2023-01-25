https://ria.ru/20230125/pmef-2023-1847396680.html

Открыт набор волонтеров для работы на ПМЭФ-2023

Открыт набор волонтеров для работы на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 25.01.2023

Открыт набор волонтеров для работы на ПМЭФ-2023

Росконгресс совместно с Ассоциацией волонтерских центров объявил о старте набора иногородних волонтеров на Петербургский международный экономический форум –... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T17:33

2023-01-25T17:33

2023-01-25T17:33

россия

фонд "росконгресс"

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Росконгресс совместно с Ассоциацией волонтерских центров объявил о старте набора иногородних волонтеров на Петербургский международный экономический форум – 2023, сообщает Фонд Росконгресс.Отбор пройдет в рамках программы мобильности. Подать заявку можно до конца февраля.Отобранные в рамках Программы мобильности 60 волонтеров помогут в организации форума с 7 по 18 июня 2023 года. Они подготовят площадку для мероприятия, будут сопровождать гостей форума, журналистов, работать на тематических стендах и не только.Волонтеры должны отвечать следующим требованиям: возраст кандидата – не менее 18 лет (на момент подачи заявки); гражданство Российской Федерации; владение английским языком на уровне Upper Intermediate (B2) и выше; регистрация и подача заявки на событие в роли волонтера на сайте congress.ru; наличие опыта в сфере добровольчества, подтвержденного на платформе DOBRO.RU или выявленного в ходе интервью; прохождение онлайн-курса "Событийное волонтерство. Базовый курс".Заявки волонтеров, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не будут участвовать в следующих этапах отбора. Подходящих кандидатов ждет онлайн-тестирование на личностные качества и знание английского языка, личное интервью, которое пройдет частично на английском языке, а также интервью с оргкомитетом форума.Кандидатов, которые успешно пройдут все этапы отбора, обеспечат питанием, проживанием и проездом к месту проведения события и обратно. Заявки принимаются до 28 февраля включительно.Петербургский международный экономический форум – одно из самых масштабных деловых событий в мире. ПМЭФ проводится уже 26 лет, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. Форум объединяет представителей деловых кругов для обсуждения вопросов российской и мировой экономики. В 2022 году в ПМЭФ приняли участие более 14 000 человек из 130 стран, в том числе главы государств, руководители крупнейших компаний и ключевые эксперты отрасли.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением президента РФ.

https://ria.ru/20230124/predlozheniya-1847158754.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фонд "росконгресс", петербургский международный экономический форум (фонд)