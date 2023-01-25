Захарова объяснила кадровые перестановки в Киеве
Захарова: кадровые перестановки в Киеве нужны, чтобы "шайка" отрабатывала внешний заказ
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кадровые перестановки в Киеве, заявила, что они необходимы для того, чтобы "шайка" продолжала отрабатывать внешний заказ, в целом преступный характер режима не меняется.
Ранее украинские СМИ сообщили об увольнении заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко и анонсировали возможные увольнения и перестановки в кабмине Украины. Кроме того, Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса. Владимир Зеленский заявил, что кадровые перестановки на Украине продолжатся.
"Такой настоящий передел, очередной передел оставшийся", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она добавила, что это действительно люди с абсолютно преступной ментальностью, с преступным менталитетом, и указала, что "они формировали эту экстраординарную ситуацию своим беззаконием много лет".
"У них был такой заказ , они его отрабатывали, это наймиты, люди, которых наняли на определений вид деятельности, грязной, страшной, преступной, беззаконной и кровавой. И сейчас это те самые корректировки, которые необходимы для того, чтобы вся эта шайка продолжала реализовать этот самый заказ", - пояснила она.
"И когда я слышу оценки того, что происходит коррупционный скандал на Украине... какой коррупционный скандал? Коррупционный скандал он может быть там, где есть зона действия закона, и там где закон, к сожалению, отступает, или его нарушают… наступает зона беззакония", - пояснила она.