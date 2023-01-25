https://ria.ru/20230125/perestanovki-1847248387.html

Захарова объяснила кадровые перестановки в Киеве

Захарова объяснила кадровые перестановки в Киеве - РИА Новости, 25.01.2023

Захарова объяснила кадровые перестановки в Киеве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кадровые перестановки в Киеве, заявила, что они необходимы для того, чтобы "шайка" продолжала... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T09:36

2023-01-25T09:36

2023-01-25T09:36

мария захарова

владимир зеленский

кирилл тимошенко

украина

политика

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кадровые перестановки в Киеве, заявила, что они необходимы для того, чтобы "шайка" продолжала отрабатывать внешний заказ, в целом преступный характер режима не меняется. Ранее украинские СМИ сообщили об увольнении заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко и анонсировали возможные увольнения и перестановки в кабмине Украины. Кроме того, Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса. Владимир Зеленский заявил, что кадровые перестановки на Украине продолжатся. "Такой настоящий передел, очередной передел оставшийся", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она добавила, что это действительно люди с абсолютно преступной ментальностью, с преступным менталитетом, и указала, что "они формировали эту экстраординарную ситуацию своим беззаконием много лет". "У них был такой заказ , они его отрабатывали, это наймиты, люди, которых наняли на определений вид деятельности, грязной, страшной, преступной, беззаконной и кровавой. И сейчас это те самые корректировки, которые необходимы для того, чтобы вся эта шайка продолжала реализовать этот самый заказ", - пояснила она. "И когда я слышу оценки того, что происходит коррупционный скандал на Украине... какой коррупционный скандал? Коррупционный скандал он может быть там, где есть зона действия закона, и там где закон, к сожалению, отступает, или его нарушают… наступает зона беззакония", - пояснила она.

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847137080.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, владимир зеленский, кирилл тимошенко, украина, политика