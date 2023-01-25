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В Киеве предложили переименовать еще 27 топонимов, связанных с Россией - РИА Новости, 25.01.2023
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https://ria.ru/20230125/pereimenovanie-1847395403.html
В Киеве предложили переименовать еще 27 топонимов, связанных с Россией
В Киеве предложили переименовать еще 27 топонимов, связанных с Россией - РИА Новости, 25.01.2023
В Киеве предложили переименовать еще 27 топонимов, связанных с Россией
Киевские власти предлагают переименовать еще 27 городских объектов, названия которых связаны с Россией и СССР, сообщил заместитель мэра, секретарь Киевского... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T17:28
2023-01-25T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
владимир бондаренко (политик)
украина
россия
киев
киевский городской совет
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Киевские власти предлагают переименовать еще 27 городских объектов, названия которых связаны с Россией и СССР, сообщил заместитель мэра, секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко. "Киевский городской совет собирает предложения по переименованию еще 27 улиц, переулков, проспектов, парков и скверов, названия которых связаны с Россией, ее сателлитами и советским прошлым. Предложения по переименованию принимаются до 7 февраля. Киевская топонимика должна навсегда избавиться от названий, связанных с Россией", - приводит слова Бондаренко пресс-служба на сайте горсовета. По его словам, "процесс дерусификации и деколонизации городских объектов" будет способствовать увековечению украинских героев, известных деятелей и знаковых событий. В список объектов, которые предлагают переименовать, попали улица Александра Блока, улица Владимира Маяковского, переулок Ватутинский, парк имени Александра Пушкина, проспект Правды, улица Гвардейская и другие. Ранее украинский институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, владимир бондаренко (политик), украина, россия, киев, киевский городской совет, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Бондаренко (политик), Украина, Россия, Киев, Киевский городской совет, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:28 25.01.2023
 
В Киеве предложили переименовать еще 27 топонимов, связанных с Россией

Киевские власти предложили переименовать еще 27 топонимов, связанных с Россией или СССР

© AP Photo / Felipe DanaЖенщина идет по улице в Киеве во время снегопада
Женщина идет по улице в Киеве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Женщина идет по улице в Киеве во время снегопада. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Киевские власти предлагают переименовать еще 27 городских объектов, названия которых связаны с Россией и СССР, сообщил заместитель мэра, секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
"Киевский городской совет собирает предложения по переименованию еще 27 улиц, переулков, проспектов, парков и скверов, названия которых связаны с Россией, ее сателлитами и советским прошлым. Предложения по переименованию принимаются до 7 февраля. Киевская топонимика должна навсегда избавиться от названий, связанных с Россией", - приводит слова Бондаренко пресс-служба на сайте горсовета. По его словам, "процесс дерусификации и деколонизации городских объектов" будет способствовать увековечению украинских героев, известных деятелей и знаковых событий. В список объектов, которые предлагают переименовать, попали улица Александра Блока, улица Владимира Маяковского, переулок Ватутинский, парк имени Александра Пушкина, проспект Правды, улица Гвардейская и другие.
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Ранее украинский институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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