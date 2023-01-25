https://ria.ru/20230125/pereimenovanie-1847395403.html

В Киеве предложили переименовать еще 27 топонимов, связанных с Россией

В Киеве предложили переименовать еще 27 топонимов, связанных с Россией - РИА Новости, 25.01.2023

В Киеве предложили переименовать еще 27 топонимов, связанных с Россией

Киевские власти предлагают переименовать еще 27 городских объектов, названия которых связаны с Россией и СССР, сообщил заместитель мэра, секретарь Киевского... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T17:28

2023-01-25T17:28

2023-01-25T17:28

специальная военная операция на украине

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владимир бондаренко (политик)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Киевские власти предлагают переименовать еще 27 городских объектов, названия которых связаны с Россией и СССР, сообщил заместитель мэра, секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко. "Киевский городской совет собирает предложения по переименованию еще 27 улиц, переулков, проспектов, парков и скверов, названия которых связаны с Россией, ее сателлитами и советским прошлым. Предложения по переименованию принимаются до 7 февраля. Киевская топонимика должна навсегда избавиться от названий, связанных с Россией", - приводит слова Бондаренко пресс-служба на сайте горсовета. По его словам, "процесс дерусификации и деколонизации городских объектов" будет способствовать увековечению украинских героев, известных деятелей и знаковых событий. В список объектов, которые предлагают переименовать, попали улица Александра Блока, улица Владимира Маяковского, переулок Ватутинский, парк имени Александра Пушкина, проспект Правды, улица Гвардейская и другие. Ранее украинский институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230120/izmail-1846259369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир бондаренко (политик), украина, россия, киев, киевский городской совет, ситуация в днр и лнр