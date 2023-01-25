https://ria.ru/20230125/peredelkino-1847232624.html

В мэрии Москвы рассказали о благоустройстве возле станции "Переделкино"

В мэрии Москвы рассказали о благоустройстве возле станции "Переделкино" - РИА Новости, 25.01.2023

В мэрии Москвы рассказали о благоустройстве возле станции "Переделкино"

Выполнено 80% работ по благоустройству территории возле станции будущего МЦД-4 "Переделкино" на западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T07:24

2023-01-25T07:24

2023-01-25T07:24

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общество

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Выполнено 80% работ по благоустройству территории возле станции будущего МЦД-4 "Переделкино" на западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 80% работ по благоустройству возле станции будущего МЦД-4 "Переделкино" на западе столицы", - рассказали в пресс-службе. В свою очередь, Бирюков отметил, что в зону работ вошли Лукинская улица, 1-я и 9-я Чоботовские аллеи и 6-я улица Лазенки. Он пояснил, что главной задачей было сделать удобный пешеходный маршрут от жилых кварталов к новой станции. В рамках работ уже убрали под землю воздушные кабельные линии, привели в порядок тротуары - расширили существующие и обустроили новые. Общая площадь пешеходной зоны теперь превышает 14 тысяч квадратных метров. Он добавил, что на прилегающей к МЦД территории заменили асфальтовое покрытие проезжей части площадью почти 20 тысяч квадратных метров. Также для автомобилистов обустроят удобные парковочные карманы, а рядом с южным вестибюлем станции будет реорганизована разворотная площадка для городского пассажирского транспорта, подготовлено место для зарядных станций электробусов. Для пассажиров общественного транспорта оборудуют пять остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что проект включает озеленение территории - запланирована высадка почти 250 деревьев и 300 кустарников, обустройство свыше 40 тысяч квадратных метров газона. Полностью завершить благоустройство в этом районе планируется летом 2023 года.

https://ria.ru/20230117/moskva-1847124911.html

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы