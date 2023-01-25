Рейтинг@Mail.ru
В мэрии Москвы рассказали о благоустройстве возле станции "Переделкино" - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20230125/peredelkino-1847232624.html
В мэрии Москвы рассказали о благоустройстве возле станции "Переделкино"
В мэрии Москвы рассказали о благоустройстве возле станции "Переделкино" - РИА Новости, 25.01.2023
В мэрии Москвы рассказали о благоустройстве возле станции "Переделкино"
Выполнено 80% работ по благоустройству территории возле станции будущего МЦД-4 "Переделкино" на западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T07:24
2023-01-25T07:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Выполнено 80% работ по благоустройству территории возле станции будущего МЦД-4 "Переделкино" на западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 80% работ по благоустройству возле станции будущего МЦД-4 "Переделкино" на западе столицы", - рассказали в пресс-службе. В свою очередь, Бирюков отметил, что в зону работ вошли Лукинская улица, 1-я и 9-я Чоботовские аллеи и 6-я улица Лазенки. Он пояснил, что главной задачей было сделать удобный пешеходный маршрут от жилых кварталов к новой станции. В рамках работ уже убрали под землю воздушные кабельные линии, привели в порядок тротуары - расширили существующие и обустроили новые. Общая площадь пешеходной зоны теперь превышает 14 тысяч квадратных метров. Он добавил, что на прилегающей к МЦД территории заменили асфальтовое покрытие проезжей части площадью почти 20 тысяч квадратных метров. Также для автомобилистов обустроят удобные парковочные карманы, а рядом с южным вестибюлем станции будет реорганизована разворотная площадка для городского пассажирского транспорта, подготовлено место для зарядных станций электробусов. Для пассажиров общественного транспорта оборудуют пять остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что проект включает озеленение территории - запланирована высадка почти 250 деревьев и 300 кустарников, обустройство свыше 40 тысяч квадратных метров газона. Полностью завершить благоустройство в этом районе планируется летом 2023 года.
https://ria.ru/20230117/moskva-1847124911.html
https://ria.ru/20230122/moskva-1846599395.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
07:24 25.01.2023
 
В мэрии Москвы рассказали о благоустройстве возле станции "Переделкино"

Бирюков: работы по благоустройству возле станции "Переделкино" выполнены 80%

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Выполнено 80% работ по благоустройству территории возле станции будущего МЦД-4 "Переделкино" на западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 80% работ по благоустройству возле станции будущего МЦД-4 "Переделкино" на западе столицы", - рассказали в пресс-службе.
Сборка обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 09:28Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве началась сборка обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала
В свою очередь, Бирюков отметил, что в зону работ вошли Лукинская улица, 1-я и 9-я Чоботовские аллеи и 6-я улица Лазенки. Он пояснил, что главной задачей было сделать удобный пешеходный маршрут от жилых кварталов к новой станции. В рамках работ уже убрали под землю воздушные кабельные линии, привели в порядок тротуары - расширили существующие и обустроили новые. Общая площадь пешеходной зоны теперь превышает 14 тысяч квадратных метров.
"На маршруте к станции установим почти 240 современных фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками. Наземные переходы оснастим опорами контрастного освещения, чтобы в темное время суток сама "зебра" и пешеходы на ней были заметнее для водителей", - подчеркнул Бирюков.
Он добавил, что на прилегающей к МЦД территории заменили асфальтовое покрытие проезжей части площадью почти 20 тысяч квадратных метров. Также для автомобилистов обустроят удобные парковочные карманы, а рядом с южным вестибюлем станции будет реорганизована разворотная площадка для городского пассажирского транспорта, подготовлено место для зарядных станций электробусов. Для пассажиров общественного транспорта оборудуют пять остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что проект включает озеленение территории - запланирована высадка почти 250 деревьев и 300 кустарников, обустройство свыше 40 тысяч квадратных метров газона.
Полностью завершить благоустройство в этом районе планируется летом 2023 года.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 15:08
Собянин отметил успехи развития цифровой экосистемы Москвы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала