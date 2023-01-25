https://ria.ru/20230125/otkhody-1847225240.html

Студенты собрали почти 200 тонн отходов по всей России

Студенты собрали почти 200 тонн отходов по всей России - РИА Новости, 25.01.2023

Студенты собрали почти 200 тонн отходов по всей России

Студенты-волонтеры на субботниках и акциях по всей России собрали почти 200 тонн отходов за 2022 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T04:03

2023-01-25T04:03

2023-01-25T04:03

общество

денис буцаев

россия

российский экологический оператор

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Студенты-волонтеры на субботниках и акциях по всей России собрали почти 200 тонн отходов за 2022 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского экологического оператора. По его словам, студенты собирали вторсырье на субботниках, организованных при поддержке компании, а также в рамках акции по сдаче макулатуры "Миллион - Родине!" Ранее в РЭО заявили о планах до конца года создать сеть из 30 экологических клубов в вузах 30 регионов России, которые будут заниматься волонтерством и просвещением.

https://ria.ru/20230122/otkhody-1846533653.html

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2023

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общество, денис буцаев, россия, российский экологический оператор