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Студенты собрали почти 200 тонн отходов по всей России - РИА Новости, 25.01.2023
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Студенты собрали почти 200 тонн отходов по всей России
Студенты собрали почти 200 тонн отходов по всей России - РИА Новости, 25.01.2023
Студенты собрали почти 200 тонн отходов по всей России
Студенты-волонтеры на субботниках и акциях по всей России собрали почти 200 тонн отходов за 2022 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T04:03
2023-01-25T04:03
общество
денис буцаев
россия
российский экологический оператор
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Студенты-волонтеры на субботниках и акциях по всей России собрали почти 200 тонн отходов за 2022 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского экологического оператора. По его словам, студенты собирали вторсырье на субботниках, организованных при поддержке компании, а также в рамках акции по сдаче макулатуры "Миллион - Родине!" Ранее в РЭО заявили о планах до конца года создать сеть из 30 экологических клубов в вузах 30 регионов России, которые будут заниматься волонтерством и просвещением.
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общество, денис буцаев, россия, российский экологический оператор
Общество, Денис Буцаев, Россия, Российский экологический оператор
04:03 25.01.2023
 
Студенты собрали почти 200 тонн отходов по всей России

РЭО: студенты-волонтеры за 2022 год собрали почти 200 тонн отходов по всей России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкОтработанные батарейки, собранные для отправки на переработку
Отработанные батарейки, собранные для отправки на переработку - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Отработанные батарейки, собранные для отправки на переработку. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Студенты-волонтеры на субботниках и акциях по всей России собрали почти 200 тонн отходов за 2022 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского экологического оператора.
"Большую роль в экодобровольческом движении играют студенты. Они всегда в авангарде волонтерских акций, зачастую становятся сами их инициаторами. В 2022 году благодаря студенческому сообществу удалось собрать около 200 тонн отходов по всей России", - цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева.
По его словам, студенты собирали вторсырье на субботниках, организованных при поддержке компании, а также в рамках акции по сдаче макулатуры "Миллион - Родине!"
Ранее в РЭО заявили о планах до конца года создать сеть из 30 экологических клубов в вузах 30 регионов России, которые будут заниматься волонтерством и просвещением.
Вице-премьер Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
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ОбществоДенис БуцаевРоссияРоссийский экологический оператор
 
 
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