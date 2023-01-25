https://ria.ru/20230125/otdykh-1847238696.html

Среди московских школьников разыграют путевки в детские центры

Среди московских школьников разыграют путевки в детские центры - РИА Новости, 25.01.2023

Среди московских школьников разыграют путевки в детские центры

Более 400 путевок во всероссийские детские центры "Орленок", "Смена", "Океан" и "Алые паруса" будет разыграно для московских школьников в возрасте с 11 до 17... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T08:41

2023-01-25T08:41

2023-01-25T11:06

общество

евпатория

социальный навигатор

детские вопросы

детский отдых

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 400 путевок во всероссийские детские центры "Орленок", "Смена", "Океан" и "Алые паруса" будет разыграно для московских школьников в возрасте с 11 до 17 лет в 2023 году, сообщается на сайте мэра столицы. "Талантливые московские школьники смогут получить бесплатные путевки во всероссийские детские центры - "Орленок", "Смену", "Океан" и "Алые паруса". Имена школьников, которые примут участие в программе, будут определены по результатам конкурсного отбора ... Всего в 2023 году будет распределено более 400 путевок на 25 смен", - говорится в сообщении. По словам гендиректора Мосгортура Инны Голубевой, приведенным на сайте, такие поездки являются мотивацией для детей участвовать в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах. Она отметила, что в центр "Алые паруса" в Евпатории могут получить путевки дети с особенностями здоровья и перенесшие COVID-19. По данным сайта, в путевку входит проживание, питание и участие ребенка в программе смены. Проезд к месту отдыха и обратно, а также медицинскую страховку родителям необходимо будет оплатить самостоятельно. Уточняется, что принять участие в конкурсе могут московские школьники в возрасте от 11 до 17 лет. Ближайшие заезды начнутся в конце февраля в ВДЦ "Смена", они будут посвящены профориентации, волонтерской деятельности и развитию творческих способностей. "Также можно подать заявки в программы "Гагаринский старт" в ВДЦ "Орленок" с 28 марта по 17 апреля и "Под алыми парусами" в ВДЦ "Алые паруса" с 19 апреля по 12 мая ... Для оформления заявки им понадобится характеристика из образовательной организации, а также грамоты и дипломы, которые подтверждают их достижения и соответствуют тематике смены", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221103/dosug-1829042680.html

https://ria.ru/20230123/khabarovsk-1846684131.html

евпатория

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, евпатория, социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых