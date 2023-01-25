20:04 25.01.2023 (обновлено: 20:07 25.01.2023)
Белый дом выразил надежду, что поставки оружия Украине помогут вернуть Крым
Белый дом: поставки оружия Украине помогут вернуть утраченные территории, включая Крым
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Мы хотим убедиться, что у них есть подходящие мощности не только для защиты от России,… но и возможность для возврата суверенной территории. Крым - это Украина", - заявил он на брифинге.
При этом представитель администрации добавил, что США не указывают украинцам, куда наносить удары и где проводить наступательные операции.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.