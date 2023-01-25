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Белый дом выразил надежду, что поставки оружия Украине помогут вернуть Крым - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/oruzhie-1847439012.html
Белый дом выразил надежду, что поставки оружия Украине помогут вернуть Крым
Белый дом выразил надежду, что поставки оружия Украине помогут вернуть Крым - РИА Новости, 25.01.2023
Белый дом выразил надежду, что поставки оружия Украине помогут вернуть Крым
США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым, сообщил... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T20:04
2023-01-25T20:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
нато
россия
республика крым
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы хотим убедиться, что у них есть подходящие мощности не только для защиты от России,… но и возможность для возврата суверенной территории. Крым - это Украина", - заявил он на брифинге. При этом представитель администрации добавил, что США не указывают украинцам, куда наносить удары и где проводить наступательные операции. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230125/tanki-1847377730.html
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украина
сша
россия
республика крым
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в мире, украина, сша, нато, россия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО, Россия, Республика Крым
20:04 25.01.2023 (обновлено: 20:07 25.01.2023)
 
Белый дом выразил надежду, что поставки оружия Украине помогут вернуть Крым

Белый дом: поставки оружия Украине помогут вернуть утраченные территории, включая Крым

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Мы хотим убедиться, что у них есть подходящие мощности не только для защиты от России,… но и возможность для возврата суверенной территории. Крым - это Украина", - заявил он на брифинге.
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При этом представитель администрации добавил, что США не указывают украинцам, куда наносить удары и где проводить наступательные операции.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАНАТОРоссияРеспублика Крым
 
 
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