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Эстония нашла замену переданному Украине оружию - РИА Новости, 25.01.2023
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Эстония нашла замену переданному Украине оружию
Эстония нашла замену переданному Украине оружию - РИА Новости, 25.01.2023
Эстония нашла замену переданному Украине оружию
Эстония нашла замену переданному Украине оружию, что позволило увеличить обороноспособность страны, сообщила в среду премьер-министр Кая Каллас. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T17:20
2023-01-25T17:20
в мире
технологии
кая каллас
ханно певкур
украина
эстония
южная корея
javelin (птрк)
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 янв - РИА Новости. Эстония нашла замену переданному Украине оружию, что позволило увеличить обороноспособность страны, сообщила в среду премьер-министр Кая Каллас. По ее словам, все, что передается Украине, либо уже заменено, либо находится в процессе замены. "Например, системы ПВО HIMARS идут к нам или уже здесь. У нас есть самоходные гаубицы K9 (закупленные у Южной Кореи - ред.), которые заменят те гаубицы, которые мы передали Украине. На самом деле мы все равно планировали их заменить, потому что у нас больше не было боеприпасов для них. Таким образом наша обороноспособность увеличилась, а не уменьшилась", - сказала Каллас, выступая перед депутатами парламента. Премьер также отметила, что за последний год Эстония закупила боеприпасов больше, чем приобрела за последние 30 лет, и добавила, что к 2025 году будет получено боеприпасов еще на 900 миллионов евро. Правительство Эстонии на прошлой неделе поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура предоставить Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 113 миллионов евро. В новый пакет военной помощи вошли десятки гаубиц FH-70 калибром 155 миллиметров и 122-миллиметровые D-30, тысячи артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров, сотни противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф" с боеприпасами, а также средства поддержки артиллерийских подразделений. Ранее Эстония поставила Украине противотанковые комплексы Javelin, гаубицы, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи. Во взаимодействии с Германией Таллин передал Украине два полевых госпиталя и медикаменты на 15 миллионов евро.
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
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в мире, технологии, кая каллас, ханно певкур, украина, эстония, южная корея, javelin (птрк)
В мире, Технологии, Кая Каллас, Ханно Певкур, Украина, Эстония, Южная Корея, Javelin (ПТРК)
17:20 25.01.2023
 
Эстония нашла замену переданному Украине оружию

Премьер Каллас сообщила, что Эстония нашла замену переданному Украине оружию

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 янв - РИА Новости. Эстония нашла замену переданному Украине оружию, что позволило увеличить обороноспособность страны, сообщила в среду премьер-министр Кая Каллас.
По ее словам, все, что передается Украине, либо уже заменено, либо находится в процессе замены.
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"Например, системы ПВО HIMARS идут к нам или уже здесь. У нас есть самоходные гаубицы K9 (закупленные у Южной Кореи - ред.), которые заменят те гаубицы, которые мы передали Украине. На самом деле мы все равно планировали их заменить, потому что у нас больше не было боеприпасов для них. Таким образом наша обороноспособность увеличилась, а не уменьшилась", - сказала Каллас, выступая перед депутатами парламента.
Премьер также отметила, что за последний год Эстония закупила боеприпасов больше, чем приобрела за последние 30 лет, и добавила, что к 2025 году будет получено боеприпасов еще на 900 миллионов евро.
Правительство Эстонии на прошлой неделе поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура предоставить Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 113 миллионов евро. В новый пакет военной помощи вошли десятки гаубиц FH-70 калибром 155 миллиметров и 122-миллиметровые D-30, тысячи артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров, сотни противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф" с боеприпасами, а также средства поддержки артиллерийских подразделений.
Ранее Эстония поставила Украине противотанковые комплексы Javelin, гаубицы, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи. Во взаимодействии с Германией Таллин передал Украине два полевых госпиталя и медикаменты на 15 миллионов евро.
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