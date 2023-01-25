https://ria.ru/20230125/oruzhie-1847393660.html

Эстония нашла замену переданному Украине оружию

Эстония нашла замену переданному Украине оружию - РИА Новости, 25.01.2023

Эстония нашла замену переданному Украине оружию

Эстония нашла замену переданному Украине оружию, что позволило увеличить обороноспособность страны, сообщила в среду премьер-министр Кая Каллас. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T17:20

2023-01-25T17:20

2023-01-25T17:20

в мире

технологии

кая каллас

ханно певкур

украина

эстония

южная корея

javelin (птрк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_f6f389b87dcbeef2c55838066df87b1e.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 25 янв - РИА Новости. Эстония нашла замену переданному Украине оружию, что позволило увеличить обороноспособность страны, сообщила в среду премьер-министр Кая Каллас. По ее словам, все, что передается Украине, либо уже заменено, либо находится в процессе замены. "Например, системы ПВО HIMARS идут к нам или уже здесь. У нас есть самоходные гаубицы K9 (закупленные у Южной Кореи - ред.), которые заменят те гаубицы, которые мы передали Украине. На самом деле мы все равно планировали их заменить, потому что у нас больше не было боеприпасов для них. Таким образом наша обороноспособность увеличилась, а не уменьшилась", - сказала Каллас, выступая перед депутатами парламента. Премьер также отметила, что за последний год Эстония закупила боеприпасов больше, чем приобрела за последние 30 лет, и добавила, что к 2025 году будет получено боеприпасов еще на 900 миллионов евро. Правительство Эстонии на прошлой неделе поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура предоставить Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 113 миллионов евро. В новый пакет военной помощи вошли десятки гаубиц FH-70 калибром 155 миллиметров и 122-миллиметровые D-30, тысячи артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров, сотни противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф" с боеприпасами, а также средства поддержки артиллерийских подразделений. Ранее Эстония поставила Украине противотанковые комплексы Javelin, гаубицы, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи. Во взаимодействии с Германией Таллин передал Украине два полевых госпиталя и медикаменты на 15 миллионов евро.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

https://ria.ru/20230125/oruzhie-1847384335.html

украина

эстония

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, кая каллас, ханно певкур, украина, эстония, южная корея, javelin (птрк)