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Германия давит на Швейцарию из-за оружия для Украины, заявил депутат - РИА Новости, 25.01.2023
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Германия давит на Швейцарию из-за оружия для Украины, заявил депутат
Германия давит на Швейцарию из-за оружия для Украины, заявил депутат - РИА Новости, 25.01.2023
Германия давит на Швейцарию из-за оружия для Украины, заявил депутат
Германия оказывает давление на Швейцарию с целью получения разрешения на реэкспорт оружия на Украину, угрожая прекратить закупку оружия в случае отказа, заявил... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:50
2023-01-25T17:04
в мире
швейцария
украина
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ЖЕНЕВА, 25 янв - РИА Новости. Германия оказывает давление на Швейцарию с целью получения разрешения на реэкспорт оружия на Украину, угрожая прекратить закупку оружия в случае отказа, заявил РИА Новости швейцарский депутат. "Германия в настоящее время оказывает давление на Швейцарию, чтобы получить разрешение на реэкспорт оружия на Украину. Берлин пригрозил прекратить закупки швейцарского оружия в случае отказа", - сказал депутат, пожелавший остаться неназванным. Комиссия швейцарского парламента одобрила поправки в законодательство, которые разрешат реэкспорт произведенного в Швейцарии оружия через третьи страны на Украину. Швейцарским депутатам и сенаторам еще предстоит проголосовать за то, принимать или нет эту поправку к закону. Ранее немецкий оружейный концерн Rheinmetall решил перенести из Швейцарии в Германию производство боеприпасов. Это решение стало ответной реакцией ФРГ на отказ Конфедерации поставлять на Украину боеприпасы, произведенные на заводах Rheinmetall в Швейцарии.
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в мире, швейцария, украина, германия
В мире, Швейцария, Украина, Германия
16:50 25.01.2023 (обновлено: 17:04 25.01.2023)
 
Германия давит на Швейцарию из-за оружия для Украины, заявил депутат

Швейцарский депутат: Берлин давит на Берн для реэкспорта вооружений на Украину

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 25 янв - РИА Новости. Германия оказывает давление на Швейцарию с целью получения разрешения на реэкспорт оружия на Украину, угрожая прекратить закупку оружия в случае отказа, заявил РИА Новости швейцарский депутат.
"Германия в настоящее время оказывает давление на Швейцарию, чтобы получить разрешение на реэкспорт оружия на Украину. Берлин пригрозил прекратить закупки швейцарского оружия в случае отказа", - сказал депутат, пожелавший остаться неназванным.
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Комиссия швейцарского парламента одобрила поправки в законодательство, которые разрешат реэкспорт произведенного в Швейцарии оружия через третьи страны на Украину. Швейцарским депутатам и сенаторам еще предстоит проголосовать за то, принимать или нет эту поправку к закону.
Ранее немецкий оружейный концерн Rheinmetall решил перенести из Швейцарии в Германию производство боеприпасов. Это решение стало ответной реакцией ФРГ на отказ Конфедерации поставлять на Украину боеприпасы, произведенные на заводах Rheinmetall в Швейцарии.
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