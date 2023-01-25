https://ria.ru/20230125/oruzhie-1847384335.html

Германия давит на Швейцарию из-за оружия для Украины, заявил депутат

Германия давит на Швейцарию из-за оружия для Украины, заявил депутат - РИА Новости, 25.01.2023

Германия давит на Швейцарию из-за оружия для Украины, заявил депутат

Германия оказывает давление на Швейцарию с целью получения разрешения на реэкспорт оружия на Украину, угрожая прекратить закупку оружия в случае отказа, заявил... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:50

2023-01-25T16:50

2023-01-25T17:04

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украина

германия

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ЖЕНЕВА, 25 янв - РИА Новости. Германия оказывает давление на Швейцарию с целью получения разрешения на реэкспорт оружия на Украину, угрожая прекратить закупку оружия в случае отказа, заявил РИА Новости швейцарский депутат. "Германия в настоящее время оказывает давление на Швейцарию, чтобы получить разрешение на реэкспорт оружия на Украину. Берлин пригрозил прекратить закупки швейцарского оружия в случае отказа", - сказал депутат, пожелавший остаться неназванным. Комиссия швейцарского парламента одобрила поправки в законодательство, которые разрешат реэкспорт произведенного в Швейцарии оружия через третьи страны на Украину. Швейцарским депутатам и сенаторам еще предстоит проголосовать за то, принимать или нет эту поправку к закону. Ранее немецкий оружейный концерн Rheinmetall решил перенести из Швейцарии в Германию производство боеприпасов. Это решение стало ответной реакцией ФРГ на отказ Конфедерации поставлять на Украину боеприпасы, произведенные на заводах Rheinmetall в Швейцарии.

https://ria.ru/20230125/tanki-1847368355.html

швейцария

украина

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в мире, швейцария, украина, германия