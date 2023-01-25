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Дипломат предупредил о последствиях поставок оружия для ударов по России

Дипломат предупредил о последствиях поставок оружия для ударов по России - РИА Новости, 25.01.2023

Дипломат предупредил о последствиях поставок оружия для ударов по России

Москва готова к жестким ответным действиям, если США и НАТО поставят Киеву вооружения для нанесения ударов по городам России, заявил глава делегации РФ на... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:00

2023-01-25T16:00

2023-01-25T16:00

специальная военная операция на украине

безопасность

константин гаврилов

россия

украина

нато

ситуация в днр и лнр

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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Москва готова к жестким ответным действиям, если США и НАТО поставят Киеву вооружения для нанесения ударов по городам России, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали", - заявил он, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847291294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, константин гаврилов, россия, украина, нато, ситуация в днр и лнр