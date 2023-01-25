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Дипломат предупредил о последствиях поставок оружия для ударов по России - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/oruzhie-1847363797.html
Дипломат предупредил о последствиях поставок оружия для ударов по России
Дипломат предупредил о последствиях поставок оружия для ударов по России - РИА Новости, 25.01.2023
Дипломат предупредил о последствиях поставок оружия для ударов по России
Москва готова к жестким ответным действиям, если США и НАТО поставят Киеву вооружения для нанесения ударов по городам России, заявил глава делегации РФ на... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:00
2023-01-25T16:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константин гаврилов
россия
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Москва готова к жестким ответным действиям, если США и НАТО поставят Киеву вооружения для нанесения ударов по городам России, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали", - заявил он, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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безопасность, константин гаврилов, россия, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константин Гаврилов, Россия, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:00 25.01.2023
 
Дипломат предупредил о последствиях поставок оружия для ударов по России

Гаврилов: Москва готова к жесткому ответу, если Киеву поставят оружие для ударов по России

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Москва готова к жестким ответным действиям, если США и НАТО поставят Киеву вооружения для нанесения ударов по городам России, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали", - заявил он, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 12:22Специальная военная операция на Украине
В Кремле прокомментировали угрозы Киева об ударах по российским городам
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантин ГавриловРоссияУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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