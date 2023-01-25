https://ria.ru/20230125/opyt-1847264303.html

Липецкий опыт работы с семьями мобилизованных применят в других регионах

Липецкий опыт работы с семьями мобилизованных применят в других регионах - РИА Новости, 25.01.2023

Липецкий опыт работы с семьями мобилизованных применят в других регионах

Опыт работы Липецкой области с семьями мобилизованных планируется распространить на другие субъекты РФ, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам рабочего... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:43

2023-01-25T10:43

2023-01-25T10:43

липецкая область

игорь артамонов

россия

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ЛИПЕЦК, 25 янв – РИА Новости. Опыт работы Липецкой области с семьями мобилизованных планируется распространить на другие субъекты РФ, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам рабочего визита в регион полпреда президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева.По словам Артамонова, речь идет о работе социальных кураторов, которые в области закреплены за каждой семьёй мобилизованных. Соцкураторы регулярно связываются с родными и близкими военнослужащих, рассказывают о мерах поддержки, спрашивают, чем помочь. Родственники мобилизованных также могут обратиться к соцкураторам, если нужна помощь в решении вопросов.Артамонов отметил, что для круглосуточных онлайн-консультаций работает электронная система обратной связи. Скоро такого онлайн-помощника создадут и для ветеранов СВО, а в перспективе эту практику планируют распространить на работу с многодетными семьями и другими категориями граждан."С помощью такой системы можно будет не только связаться с социальным куратором, но и запросить психологическую помощь, получить информацию о реабилитации, переобучении, трудоустройстве, правовой помощи и мерах поддержки", – пояснил Артамонов.

https://ria.ru/20221227/vosstanovlenie-1841571115.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, россия