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Липецкий опыт работы с семьями мобилизованных применят в других регионах
Липецкий опыт работы с семьями мобилизованных применят в других регионах - РИА Новости, 25.01.2023
Липецкий опыт работы с семьями мобилизованных применят в других регионах
Опыт работы Липецкой области с семьями мобилизованных планируется распространить на другие субъекты РФ, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам рабочего... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:43
2023-01-25T10:43
2023-01-25T10:43
липецкая область
игорь артамонов
россия
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ЛИПЕЦК, 25 янв – РИА Новости. Опыт работы Липецкой области с семьями мобилизованных планируется распространить на другие субъекты РФ, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам рабочего визита в регион полпреда президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева.По словам Артамонова, речь идет о работе социальных кураторов, которые в области закреплены за каждой семьёй мобилизованных. Соцкураторы регулярно связываются с родными и близкими военнослужащих, рассказывают о мерах поддержки, спрашивают, чем помочь. Родственники мобилизованных также могут обратиться к соцкураторам, если нужна помощь в решении вопросов.Артамонов отметил, что для круглосуточных онлайн-консультаций работает электронная система обратной связи. Скоро такого онлайн-помощника создадут и для ветеранов СВО, а в перспективе эту практику планируют распространить на работу с многодетными семьями и другими категориями граждан."С помощью такой системы можно будет не только связаться с социальным куратором, но и запросить психологическую помощь, получить информацию о реабилитации, переобучении, трудоустройстве, правовой помощи и мерах поддержки", – пояснил Артамонов.
https://ria.ru/20221227/vosstanovlenie-1841571115.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов, россия
Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия
ЛИПЕЦК, 25 янв – РИА Новости. Опыт работы Липецкой области с семьями мобилизованных планируется распространить на другие субъекты РФ, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам рабочего визита в регион полпреда президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева.
По словам Артамонова
, речь идет о работе социальных кураторов, которые в области закреплены за каждой семьёй мобилизованных. Соцкураторы регулярно связываются с родными и близкими военнослужащих, рассказывают о мерах поддержки, спрашивают, чем помочь. Родственники мобилизованных также могут обратиться к соцкураторам, если нужна помощь в решении вопросов.
Артамонов отметил, что для круглосуточных онлайн-консультаций работает электронная система обратной связи. Скоро такого онлайн-помощника создадут и для ветеранов СВО, а в перспективе эту практику планируют распространить на работу с многодетными семьями и другими категориями граждан.
"С помощью такой системы можно будет не только связаться с социальным куратором, но и запросить психологическую помощь, получить информацию о реабилитации, переобучении, трудоустройстве, правовой помощи и мерах поддержки", – пояснил Артамонов.